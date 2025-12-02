transporte, educación, servicios públicos… ¿Qué deberías esperar?





A pocas semanas de que finalice el debate presupuestario en la Asamblea Nacional, los sindicatos CGT, FSU y Solidaires vuelven a convocar una jornada de paro nacional el martes 2 de diciembre, dos meses después de la última movilización. A través de un comunicado de prensa, la intersindical declara reafirmar su oposición al proyecto de presupuesto 2026, denunciando “ numerosas y graves regresiones ». Ella señala en particular “El año en blanco y la congelación de las pensiones de jubilación hasta 2030 “, así como la eliminación de numerosos puestos en la función pública. Aumento de salarios, obtención de recursos para servicios públicos… Las demandas de los sindicatos van desde la justicia social y fiscal hasta la derogación de la reforma de las pensiones.





Una convocatoria de huelga que aspira a unir a los empleados del sector público y privado, pero también a “todos los jóvenes y jubilados”. En el mapa de las movilizaciones de la CGT, se enumeran los lugares de huelga y manifestación en toda Francia, en ciudades como París, Lyon, Marsella, Rennes, Dijon, Burdeos y Le Havre. También se esperan perturbaciones el martes en los sectores del transporte, la educación y la salud. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Algunas interrupciones en el transporte





Si bien la CGT-RATP presentó un aviso de huelga el lunes 24 de noviembre, que abarca a todos los trabajadores del grupo para la jornada del 2 de diciembre de 2025, BFMTV informa que “El tráfico en la red RATP no se verá interrumpido el martes durante la jornada de movilización”. Las reivindicaciones del grupo Ile-de-France se agrupan esencialmente en torno a la mejora de las condiciones de trabajo así como a la protección del servicio público de transporte urbano.





En cuanto a la SNCF, la CGT Cheminots convocó una huelga el martes para exigir mejores condiciones laborales. Según el comunicado publicado por el sindicato, la huelga de cientos de agentes del servicio eléctrico corre el riesgo de provocar algunas perturbaciones ferroviarias en las grandes ciudades francesas como París, Lille, Burdeos, Estrasburgo y Lyon. Se esperan algunas desaceleraciones y retrasos, pero ningún tiempo de inactividad total. Las previsiones de tráfico se retransmitirán a través de la aplicación SNCF Connect a más tardar el 1ejem Diciembre, a las 17 h.





• El sector educativo impactado





Tras el llamamiento de SNUipp-FSU, la primera organización sindical de docentes de escuela, se esperan importantes perturbaciones en las escuelas. Para el martes está previsto el cierre de clases, guarderías y comedores. Para el sindicato, esta movilización surge del deseo de romper con los recortes de empleo, así como con “revalorizar el trabajo y las misiones cumplidas con los estudiantes y devolver el atractivo a la profesión”.





En las páginas web de determinados ayuntamientos es posible encontrar un cuadro informativo sobre las huelgas, en el que se indica qué actividades extraescolares se ven afectadas (centros de ocio, comedores). Por ejemplo, el de Gennevilliers anuncia que “Para el martes 2 de diciembre se esperan perturbaciones en los centros de ocio y restauración escolar”.





En el caso de la educación secundaria, los cursos también corren el riesgo de ser cancelados, tras una convocatoria de huelga del Sindicato Nacional de Educación Secundaria (Snes-FSU). Los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán que esperar el mismo día para conocer su destino, dependiendo del índice de docentes en huelga en cada establecimiento. Por lo tanto, se recomienda a los padres que se pongan en contacto con la dirección de la escuela para planificar el horario del martes.





La educación superior y la investigación también se suman al movimiento, con un aviso de huelga presentado en noviembre por la Federación de Educación, Investigación y Cultura (Ferc-CGT), con el riesgo de cancelar o posponer las tutorías o conferencias del martes.





• En hospitales





Los hospitales y los servicios sanitarios también deberían verse afectados por esta jornada de manifestación, ya que la CGT Santé et Action sociale publicó un comunicado de prensa en su sitio web transmitiendo la convocatoria de huelga el 2 de diciembre. “¡Los presupuestos de los establecimientos de salud son insuficientes para cumplir sus misiones de servicio público, los aumentos salariales ni siquiera cubren la inflación y ciertas profesiones reciben salarios inferiores al salario mínimo! » critica al sindicato.





Sin embargo, las movilizaciones sólo deberían afectar a operaciones no urgentes según

AQUÍ París Isla de Francia: “Los servicios de emergencia y cuidados esenciales se mantendrán de acuerdo con las obligaciones de continuidad de los cuidados. »





• Administraciones a cámara lenta





La CGT Estatal y Solidarios han presentado un aviso de huelga para el martes. La intersindical denuncia “Enormes recortes presupuestarios y recortes masivos de empleos” para políticas públicas que “no son aceptables”. Medidas presentes en el proyecto de ley de finanzas (PLF) de 2026, que afectan principalmente a France Travail, la Seguridad Social y los servicios fiscales.





El aviso cubre todos los servicios públicos estatales, como los servicios administrativos de los ayuntamientos, prefecturas, centros fiscales y la agencia France Travail. Por lo tanto, funcionarán lentamente, con tiempos de procesamiento de archivos más largos y contadores en su mayoría cerrados.