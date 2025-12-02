Asistimos al surgimiento de un verdadero macartismo antiverde





La semana pasada en Estrasburgo, cinco eurodiputados de derecha del Partido Popular Europeo (PPE) y tres de extrema derecha asumieron la presidencia de un nuevo “grupo de control” dentro de la Comisión de Control Presupuestario. Un grupo a medida para abordar la financiación de las ONG. Un grupo en el que los dados están cargados, ya que el PPE y los dos grupos de extrema derecha se dieron el 61% de los escaños, mientras que sólo representan el 48% del Parlamento.





De común acuerdo con los Verdes, la izquierda radical y los centristas, nosotros, los socialdemócratas, denunciamos firmemente esta deriva. Cuando propusimos que el Parlamento Europeo fuera completamente transparente sobre la financiación europea de la que se benefician todas las organizaciones, la derecha se alió con la extrema derecha para limitar este requisito a las ONG únicamente.





¿Por qué limitar este requisito únicamente a las asociaciones? La respuesta es sencilla: servir a una agenda que consiste en atacar a las asociaciones que defienden el medio ambiente en el mismo momento en que esta alianza de extrema derecha está desbaratando los avances medioambientales europeos de los últimos diez años: deber de vigilancia de las grandes empresas, lucha contra los productos resultantes de la deforestación, etc.









No hace mucho, nosotros, los socialdemócratas, pedimos que se reforzaran las normas de integridad y transparencia aplicables a los propios eurodiputados, en particular para combatir la influencia nociva de los lobbies. ¿Y quién vino a torpedear este proyecto de transparencia? Esta misma alianza entre derecha y extrema derecha. Quienes hoy afirman querer controlar las ONG son los primeros en proteger la opacidad que rodea su propio funcionamiento.





El clima político internacional no es ajeno a esta ofensiva. El regreso de Donald Trump al frente de Estados Unidos parece haber desatado los discursos más extremos en Europa. Asistimos al surgimiento de un verdadero macartismo antiverde, donde los líderes políticos, galvanizados por una ideología trumpista desinhibida, designan como enemigos públicos a todos aquellos que defienden el medio ambiente, la salud o el clima.





La violencia de las palabras dice mucho: “Tenemos que deshacernos de los ecologistas. » Esta escalofriante frase, pronunciada por Bertrand Venteau, el nuevo líder de la Coordinación Rural, revela una deriva preocupante: ya no se trata simplemente de desacuerdos políticos, sino de un supuesto deseo de eliminar a quienes constituyen un contrapoder a los poderes del dinero.





Las ONG son esenciales. A diferencia de los lobistas rusos del petróleo, el diésel o el gas, no defienden ni a los accionistas ni a los intereses electorales. Llevan la voz de la biodiversidad, del clima, de la salud: tantas causas, opiniones, modos de acción que nuestras instituciones deben poder escuchar.





Debilitar estas asociaciones es debilitar la democracia. ¿Quién documentará los ataques medioambientales, quién defenderá la libertad de información, quién investigará los crímenes de guerra en Ucrania y Gaza, quién llevará a cabo acciones de educación popular esenciales para una mejor conciencia ecológica?









Sí, la democracia vive a través de sus instituciones y los eurodiputados participan en ella. Pero la democracia vive sobre todo gracias a una sociedad civil organizada y vigilante, que tiene los medios para hacer oír la voz de los ciudadanos. También vive gracias a los medios de comunicación libres que dependen de científicos y ONG para informar el debate público.





Al optar por alimentar esta estigmatización, la derecha europea se vuelve cómplice de una ofensiva que va mucho más allá de la cuestión de la financiación europea. Participa en una estrategia global de descalificación de la sociedad civil, orquestada durante años por la extrema derecha para debilitar todas las formas de contrapoder, como se hizo en la Hungría de Viktor Orbán.





La historia ha demostrado lo que sucede cuando silenciamos a quienes alertan, investigan y protestan. Las democracias no mueren repentinamente; se desmoronan en silencio, lenta e insidiosamente, mediante el compromiso con lo inaceptable.





Por eso debemos permanecer firmes. Totalmente decididos a defender a las organizaciones de la sociedad civil frente a los ataques infundados y la estigmatización orquestados por quienes tienen todo el interés en silenciarlas.





Sin ellos, nuestra democracia morirá.





◗ Thomas Pellerin-Carlin Es eurodiputado de la Place Publique, miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D).