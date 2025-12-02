Chantaje con cinta sexual en Saint-Etienne: el alcalde Gaël Perdriau condenado a 4 años de prisión y 5 años de inelegibilidad

Publicado el 1 de diciembre de 2025 a las 10:35 horas,

actualizado el 1 de diciembre de 2025 a las 12:19 p.m. Lectura: 3 min.







Dos meses después de su juicio por chantaje íntimo mediante vídeo, el alcalde de Saint-Etienne Gaël Perdriau fue condenado este lunes 1 de diciembre a cinco años de prisión, cuatro de ellos con orden de prisión preventiva, acompañada de ejecución provisional (es decir, pronto será encarcelado) y a cinco años de inelegibilidad con aplicación inmediata, que le obliga a abandonar inmediatamente el ayuntamiento.









El concejal de 53 años, excluido del partido Les Républicains, fue declarado culpable de chantaje, asociación delictuosa y malversación de fondos públicos por el tribunal penal de Lyon, en el marco de la trampa tendida a un rival, el ex primer diputado Gilles Artigues, filmado con una cámara oculta en compañía de una prostituta y luego obligado a mantener un perfil bajo.





Cuando se anunció la sentencia, Gaël Perdriau permaneció impasible y algunos aplausos resonaron en la sala. Al salir del tribunal, anunció que apelaría su condena: “Soy inocente, esta decisión es totalmente incomprensible”.





“Por supuesto, el tribunal escuchó todo lo que usted objetó” a las acusaciones pero “No encontré nada en términos de excusas” minimizar “la extrema gravedad de los hechos”declaró la presidenta del tribunal Brigitte Vernay. enfatizando “el deber de dar ejemplo”, “de dignidad” Y “de representación”declaró el alcalde “completamente culpable”.





Condenados tres ex miembros de la comitiva del alcalde





Durante la investigación y durante el proceso, insistió en que no había desempeñado ningún papel en el complot ideado contra su ex primer diputado y rival Gilles Artigues. Este católico centrista, opuesto al matrimonio homosexual, fue filmado sin su conocimiento en una habitación de hotel con una prostituta en enero de 2015, luego se le pidió que silenciara sus diferencias o se arriesgaba a ver este video sexual transmitido.





Tres ex miembros del entorno del alcalde admitieron durante la investigación haber instigado esta trampa. Para ellos, el tribunal mantuvo sentencias ligeramente más bajas. Pierre Gauttieri, que fue jefe de gabinete del alcalde durante diez años y no estuvo presente en la audiencia de deliberación, fue condenado a cuatro años de prisión, dos de los cuales fueron suspendidos.









Al ex diputado de Educación Samy Kéfi-Jérôme, que sirvió de cebo y colocó la cámara oculta, el tribunal le impuso una pena de cuatro años de prisión, uno de los cuales fue suspendido. En cuanto al ex compañero de este último, Gilles Rossary-Lenglet, que admitió haber tenido la idea de atrapar moralmente a Gilles Artigues, haber fichado al chico de compañía y haber editado los fragmentos del vídeo íntimo, recibió cuatro años, uno de los cuales fue suspendido.





Este personaje atípico, que según él mismo admite “rana” en los círculos políticos de Saint-Étienne, es el hombre a través del cual se produjo el escándalo: fue él quien, separado, desempleado y enfermo, fue a Mediapart con el “video sexual” en 2022.





“Una solución para respetar a Gilles Artigues”





Desde que estalló el escándalo en 2022, el alcalde de Saint-Étienne siempre ha negado haber participado en el kompromat (o “expediente comprometedor”) y se ha negado a dimitir. Durante su juicio por chantaje, asociación delictuosa y malversación de fondos públicos, Gaël Perdriau volvió a luchar duramente para convencer a la gente de su inocencia, pero su testimonio se vio debilitado por el de sus coacusados. Pierre Gauttieri, que fue su jefe de gabinete durante diez años, aseguró que cuando fue elegido en 2014, el concejal le había pedido que encontrara “una solución para mantener a Gilles Artigues bajo control” cuya lealtad dudaba.





Según Pierre Gauttieri, el alcalde dio entonces luz verde y se hizo cargo del aspecto financiero de la trampa, votando dos subvenciones de 20.000 euros cada una para las asociaciones de Saint-Etienne, que las pagaron a Gilles Rossary-Lenglet. “barbuza” operación autoproclamada. Durante todo el juicio, Gaël Perdriau insistió en que no había intimidado a su primer diputado y que nunca le había exigido nada, el famoso “contrapartes” que son legalmente necesarios para calificar como chantaje.





La difusión de una grabación realizada sin su conocimiento por Gilles Artigues en 2017 socavó esta línea de defensa. Lo escuchamos explicarle a su rival que tiene un “llave USB” con imágenes comprometedoras y amenazan con distribuirlas “en pequeños círculos”, “escasamente”. Gilles Artigues, muy herido, aseguró en el estrado que el alcalde había mencionado el vídeo en otras ocasiones: “Me quedé paralizada, ya no hacía nada” en el ayuntamiento, describió. “Yo era como una marioneta, me pusieron ahí y sonreí”.





Durante el juicio, a finales de septiembre, dos matrimonios dirigentes de asociaciones de Saint-Etienne se presentaron junto a ellos para “abuso de confianza”sospechoso de haber contribuido a la financiación de este kompromat. Sin tener conocimiento de la existencia del vídeo, fueron acusados ​​de haber recibido subvenciones municipales, procedentes de la reserva del alcalde, y de haberlas pagado a Gilles Rossary-Lenglet. El tribunal los puso en libertad al considerar que no habían discernido ninguna“intenciones fraudulentas” por su parte.