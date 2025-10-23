TotalEnergies condenada por sus promesas de “neutralidad de carbono”





La petrolera TotalEnergies fue condenada este jueves 23 de octubre por los tribunales franceses por prácticas comerciales engañosas al promover sus compromisos hacia la neutralidad de carbono para 2050, una primicia de este tipo contra una gran petrolera. El grupo dijo que no apelaría el fallo.









El tribunal judicial de París dictaminó que el grupo TotalEnergies y su filial TotalEnergies Electricité et Gaz habían presentado acusaciones medioambientales desde el sitio comercialtotalergies.fr, que “podrían alterar el comportamiento de compra de los consumidores” y de la naturaleza para“engañar” haciéndole creer que podría alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y al mismo tiempo aumentar la producción de petróleo y gas. El tribunal, sin embargo, rechazó las solicitudes de las asociaciones relativas a las acusaciones de TotalEnergies sobre el gas fósil y los agrocombustibles.





El tribunal civil fue interpuesto en 2022 por las ONG Greenpeace Francia, Amigos de la Tierra Francia y Notre Affaire à Tous. Inmediatamente le dieron la bienvenida“un precedente legal importante contra la desinformación climática de las grandes petroleras”en un comunicado de prensa. Por su parte, la multinacional defendió su buena fe y la realidad de estas inversiones “bajas en carbono”, por ejemplo en energía solar, argumentando que estos mensajes no eran anuncios dirigidos a los consumidores sino que formaban parte de un “comunicación institucional” y general, regido por el código monetario y financiero.





Alrededor de cuarenta mensajes fijados





El caso se relaciona con la campaña de comunicación del grupo desplegada desde mayo de 2021 en su sitio web, en la prensa, en las redes sociales y en la televisión. En aquel momento, Total acababa de cambiar su nombre por TotalEnergies para subrayar su ambición de ser “la compañía de todas las energías”desde el petróleo hasta la electricidad eólica y solar.









A continuación, el grupo expuso su objetivo de “Neutralidad de carbono para 2050, junto con la sociedad” y elogió el gas como “la energía fósil con menos emisiones de gases de efecto invernadero”a pesar de sus controvertidos resultados climáticos debido a las fugas de metano, que calientan mucho la atmósfera. En total, se fijaron alrededor de cuarenta mensajes, algunos de los cuales todavía están accesibles en línea.





Las asociaciones obtuvieron la retirada bajo pena “dentro del mes siguiente a la notificación de la decisión” los relativos a la neutralidad de carbono y la transición energética, como: “Nuestra ambición es ser un actor importante en la transición energética y al mismo tiempo seguir satisfaciendo las necesidades energéticas de las poblaciones” O “Nuestra ambición es contribuir a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 junto con la sociedad”. TotalEnergies también deberá publicar la sentencia en el mismo plazo y durante 180 días en la página de inicio de su sitio.





“Una señal fuerte para toda la industria fósil”





La decisión será central en la jurisprudencia emergente sobre el lavado verde –el acto de presentarse como más virtuoso con el medio ambiente que en realidad– no sólo en Francia sino en Europa y más allá. Los tribunales y reguladores europeos ya han acusado a las aerolíneas KLM en 2024 y Lufthansa en marzo, así como a otras empresas del sector alimentario y de otros sectores, de realizar un lavado de cara verde.









Pero nunca antes una compañía petrolera había sido condenada por un tribunal por su comunicación sobre su estrategia climática en torno a objetivos de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Y aunque la sentencia es francesa, la condena debería ir más allá, explica Johnny White, abogado de ClientEarth.





“ A medida que se acerca la COP30, esta decisión envía una fuerte señal a toda la industria de los combustibles fósiles”.se regocijó Amigos de la Tierra y Greenpeace, creyendo que la justicia francesa “abrió el camino” a otras acciones similares en Europa y en todo el mundo. “Lo que está en duda es la estrategia global de ocultar las responsabilidades climáticas de los poderosos grupos de petróleo y gas. Reducir la desinformación climática que orquestan es un gran paso a favor de la transición energética”.saludaron.