Presupuesto 2026: el impuesto Zucman rechazado en comisión, antes de una segunda vuelta en el Hemiciclo

Publicado el 21 de octubre de 2025 a las 8:22 am,

actualizado el 21 de octubre de 2025 a las 11:45 a.m. Lectura: 1 min.







Una batalla perdida, pero no la guerra. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional concluyó el lunes 20 de octubre su primer día de examen del presupuesto de 2026 con una batalla fiscal entre los diputados, que reescribieron varias medidas gubernamentales y rechazaron el impuesto Zucman, para gran consternación de la izquierda.









El impuesto, que lleva el nombre del economista Gabriel Zucman, pretende obligar a los contribuyentes con un patrimonio de al menos 100 millones de euros a pagar un impuesto mínimo del 2%, incluido el patrimonio profesional.





Oposición del campo presidencial, la derecha y la RN





El impuesto Zucman fue defendido en comisión por los cuatro grupos de izquierda. “Es un impuesto de justicia fiscal (…) para evitar que nuestras sociedades se conviertan en sociedades totalmente desiguales”defendió Mathilde Feld, diputada de La France Insoumise. “Se trata sólo de los ultraricos que se dedican a una sobreoptimización fiscal. Los que pagan sus impuestos regularmente ya pagan más del 2%”aseguró por su parte la diputada ecologista Eva Sas.









Por el contrario, el campo presidencial, la derecha y la Unión Nacional (RN) rechazaron la idea de este impuesto. Es “un contraste para los nuevos emprendedores” desea establecerse en Francia, respondió el ponente general Philippe Juvin (Les Républicains). “No explicas cómo no vas a gravar el patrimonio profesional”acusó por su parte a Jean-Philippe Tanguy (RN), temiendo que la medida favoreciera “una ola de desindustrialización”.





Ante la reacción, estimó Gabriel Zucman en la red social “Defender el “derecho” de los multimillonarios a pagar cero”.









Los diputados también eliminaron, mediante una enmienda de la LR, el impuesto sobre los activos financieros de las sociedades patrimoniales que posean al menos 5 millones de euros en activos, a veces utilizados para evadir el impuesto. La enmienda adoptada propone, en cambio, gravar a las sociedades holding cuando su propietario fallezca, pero la votación, que se desarrolló en la confusión en la comisión, como se puede ver en el vídeo de abajosin embargo, debería ser diferente en el Hemiciclo.









La comisión de finanzas, que arroja luz sobre las posiciones de los grupos, concluirá el miércoles por la tarde su examen de la parte “ingresos” del proyecto de presupuesto. Estos debates constituyen una ronda de calentamiento antes del debate que se celebrará en el hemiciclo el viernes, en presencia del Primer Ministro Sébastien Lecornu. Los diputados partirán del texto inicial del Gobierno, como siempre ocurre con los textos presupuestarios. El 4 de noviembre está prevista una votación solemne sobre esta primera parte del proyecto de ley de finanzas.