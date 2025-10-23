“A todos aquellos tentados por el fatalismo frente a la extrema derecha, Trump les recuerda que el riesgo dictatorial es muy real”





En los últimos años se había puesto de moda, incluso dentro de la izquierda, castigar a quienes seguían estableciendo paralelismos con la década de 1930 y todavía consideraban que la posible llegada de la extrema derecha al poder en Francia podría constituir una amenaza inmediata y grave para la democracia y las libertades.





Se había vuelto obvio para (casi) todos los observadores que la extrema derecha había cambiado profundamente. Por supuesto, continuó promoviendo una política muy represiva en materia de seguridad y siguió centrada en las cuestiones migratorias, pero ahora parecía claro que estaba dispuesta a jugar el juego de las instituciones democráticas y que el riesgo de un giro dictatorial en el corto plazo casi había desaparecido. Sólo había que ver todos los esfuerzos que hizo en la Asamblea Nacional para parecer respetable y limpia.





Es de esperar que el escenario de desastre que se está desarrollando en los Estados Unidos, con el golpe de Estado permanente ejecutado por Donald Trump hace más de seis meses, haya logrado sacudirse a quienes habían quedado atrapados en estos cuentos de hadas. La extrema derecha no sólo no ha cambiado en absoluto y sigue amenazando sin reparos la democracia y las libertades, sino que los nuevos instrumentos que le otorgan las redes sociales y las tecnologías de control electrónico la hacen potencialmente mucho más efectiva y peligrosa que hace un siglo en el proceso de enterrar la democracia. Y esto, incluso en un país, los Estados Unidos, donde se suponía que las contrapotencias eran más numerosas y poderosas que en la Francia del V.mi República.









Esta esperanza de que las desventuras estadounidenses (finalmente) despierten nuevamente la desconfianza hacia la extrema derecha en Francia concierne, por supuesto, principalmente a los líderes del “bloque central” y a los de la derecha clásica. Para evitar verse obligados a hacer compromisos con la izquierda, lo que habría supuesto el riesgo de poner en tela de juicio la sacrosanta política de oferta, empezaron a coquetear cada vez más abiertamente con la extrema derecha, buscando su apoyo y retomando sus ideas, contribuyendo así a legitimarla y darle credibilidad. Este fue particularmente el caso de los gobiernos de Michel Barnier y François Bayrou. Varios dirigentes de la derecha y del “bloque central” han llegado incluso a defender públicamente la idea absurda de que La France insoumise, con su 10% de los votos, representaría un peligro mucho más grave para la democracia en Francia que la Agrupación Nacional…









Pero esta conciencia también concierne a quienes, muchos de ellos en la izquierda, han comenzado a considerar que en lugar de tener que buscar compromisos con el “bloque central” para bloquear el camino a la extrema derecha, un “bloque central” que ciertamente no ha hecho ningún esfuerzo hasta ahora para hacer posibles esos compromisos, era mejor dejar que la Agrupación Nacional ejerciera el poder. Gracias a sus fracasos previsibles y al hecho de que los compromisos de la extrema derecha con el gran capital se volverían evidentes, la izquierda podría entonces recuperarse y reconquistar el electorado popular del que hoy carece. Este razonamiento estuvo especialmente en el centro del debate de los últimos días en torno a la censura del gobierno de Sébastien Lecornu y la necesidad o no de evitar una nueva disolución de la Asamblea Nacional.









La experiencia de Trump, sin embargo, muestra cuán irresponsable y peligrosa es cualquier estrategia que dé cabida a una victoria de la extrema derecha: hoy, como ayer, sabemos cuándo la extrema derecha llega al poder, pero nunca sabemos cuándo y cómo lograremos finalmente obligarla a irse. Por lo general, lleva mucho tiempo que esto suceda porque ha bloqueado a la sociedad y suprimido la democracia. Mientras tanto, el daño es considerable para el país afectado y sus habitantes. Por eso todos los demócratas deben hacer juntos todo lo humanamente posible para impedir que la extrema derecha llegue al poder… En Francia, por el momento, todavía estamos lejos de eso. A la derecha y a la izquierda.









EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión.