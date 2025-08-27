Tormentas eléctricas: 28 departamentos en naranja alerta desde el suroeste hasta el noreste

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 27 de agosto de 2025 a las 8:30 am

actualizado el 27 de agosto de 2025 a las 11:07 am Lectura: 1 min.







Se acercan el final de las tormentas eléctricas de verano. Veintiocho departamentos ubicados desde la cadena de los Pirineos hasta el Bas-Rhin, que pasan por el francho-comté, se colocarán en alerta de naranja por tormentas eléctricas violentas este miércoles 27 de agosto de la tarde, según Météo-France.









Además, los departamentos de Charente-Maritime, Côtes-D’Armor, Finistère, Gironde, Landes y Pyrénées-Atlantiques se mantienen en la sumergencia vaga amarilla hasta las 9 de la mañana de este miércoles debido al fuerte oleaje que cae en la costa atlántica.





El martes, las olas superiores a 4 a 5 metros de altura empujaron a varios municipios a prohibir el acceso de las playas a los turistas y, después de una atenuación este miércoles, esto “Poderoso oleaje” dijo que Cyclonic podría enfurecerse hasta el fin de semana.





Granizo esperado localmente





On the storms side: Ain, Allier, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Côte-d’Or, Doubs, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Jura, Loire, Haute-Loire, Lot, Lozère, Le Puy-de-Dôme, Les Pyrénées-Atlantiques, Les Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Saône-Et-Loire, Tarn y Tarn-Et-Egaronne cambiarán a Orange a partir de las 2 p.m.





Doubs, Jura, Ain, Lozère, Gard y Hérault permanecerán afectados por este nivel de alerta hasta el jueves 6 horas, pero todos los demás departamentos serán degradados en amarillo desde la medianoche esta noche, dijo la agencia meteorológica este miércoles. La alerta se extendió a los departamentos de los Vosges, Haut-Rhin y el Territoire de Belfort por la organización de pronóstico del tiempo en su último boletín.









“Es el carácter altamente lluvioso de estas tormentas eléctricas que se debe monitorear”Indica Météo-France, que proporciona una fuerte combinación de lluvia en poco tiempo, del orden de 20 a 40 milímetros en una hora, incluso 50 milímetros, y localmente de 50 a 80 milímetros en el episodio.





Gran granizo se espera localmente en el suroeste, así como ráfagas de viento de 70 a 80 km/h, muy localmente 90-100 km/h, agrega el instituto.