El FBI busca en la casa de John Bolton, ex asesor de Trump, que se ha convertido en uno de sus oponentes.

Publicado el 22 de agosto de 2025 a las 5:21 p.m. Lectura: 2 min.







La Policía Federal de los Estados Unidos (FBI) registró la casa de John Bolton el viernes 22 de agosto, ex asesor de Donald Trump a la seguridad nacional durante el primer mandato de los republicanos y que desde entonces se ha convertido en una de las críticas más fervientes.













“Nadie está por encima de la ley … los agentes del FBI están en una misión”dijo en X, el director de la Policía Federal, Kash Patel, sin este aliado cercano de Donald Trump especificando a qué caso se refería.





Acusado de haber repetido “información confidencial”





Según el tabloide estadounidense “New York Post”, quien cita a un funcionario de la administración Trump, Kash Patel ordenó directamente la investigación.





De vuelta en la Casa Blanca en enero, Donald Trump había firmado un decreto ejecutivo acusando a John Bolton de haber revelado “Información confidencial desde el momento en que fue” En la Casa Blanca, de 2018 a 2019.









También había privado a su antiguo asesor de la protección del secreto, la agencia responsable de proteger las altas figuras políticas en los Estados Unidos, y lo había tratado con él.” tonto “. También lo cortó todo el acceso a datos de seguridad e inteligencia.





John Bolton dijo que era “Decepcionado pero no sorprendido” de la decisión. Decir el objetivo de un proyecto de asesinato fomentado por Irán entre 2021 y 2022, también dijo en enero: “La amenaza permanece”. Teherán hubiera querido vengar la muerte de su general Qassem Soleimani, asesinado el 3 de enero de 2020 en una huelga de aviones no tripulados en Irak ordenado por Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).





Trump “no apto” para liderar el país





Con la cara cruzada por un bigote grueso, este republicano de 76 años se había convertido en internacional como embajador ante la ONU bajo la presidencia de George W. Bush durante la guerra en Irak.





Después de su despido por Donald Trump, había comenzado a tomar una posición en contra de las políticas llevadas a cabo por el republicano. En un libro publicado en 2020, John Bolton había presentado a su antiguo jefe como obsesionado con su única reelección y “Impropio” para dirigir el poder principal del mundo. Recientemente, criticó la cumbre entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.





“En Alaska, el presidente Trump no ha perdido, pero Putin claramente ganó, Vladimir tiene a su viejo amigo Donald de regreso”se había lanzado en X.





En el momento del nombramiento de Kash Patel a la cabeza del FBI, los demócratas elegidos habían expresado su fuerte oposición. El senador demócrata Dick Durbin había temido que este ex fiscal federal, fiel de Donald Trump, use su nuevo papel para “Refiriéndose a sus enemigos políticos”.









Durante su audiencia en el Senado a fines de enero, Kash Patel, sin embargo, negó haber tenido un “Lista de enemigos”y aseguró que “Todos los agentes del FBI (estarían) protegidos contra represalias políticas”.





Durante varios meses, cifras del movimiento “Maga” De Donald Trump afirma que el Ministerio de Justicia como el FBI ataca a los oponentes del presidente republicano, particularmente aquellos involucrados en el enjuiciamiento contra los participantes en el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021.