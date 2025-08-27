¿Por qué Trump quiere pintar el muro entre Estados Unidos y México en negro?

Video

El objetivo es hacer que la estructura, en acero, ardor y, por lo tanto, sea difícil, aún más cruzar. Este anuncio está en línea con la política anti-inmigración de la administración Trump, todos los días más agresivos.





La secretaria de Seguridad Interna Americana, Kristi Noem, anunció el martes 19 de agosto que todo el muro que separa a los Estados Unidos de México sería pintado en negro, a pedido de Donald Trump. Objetivo: que la estructura, compuesta de acero, al calentarse al sol, se vuelve aún más insuperable como puede ver En nuestro video en la parte superior del artículo.





A principios de julio, el Congreso, controlado por los republicanos, adoptó una ley que proporciona $ 46.5 mil millones para completar la construcción de este muro.





Todo esto es parte de la línea de la principal ofensiva contra la inmigración que la administración Trump ha estado llevando a cabo desde enero.









A principios de agosto, el mismo Kristi Noem anunció que más de un millón de inmigrantes indocumentados habían dejado a los Estados Unidos para principios de año.





Este fiel del presidente de los Estados Unidos también aseguró que cientos de miles de “Criminales extranjeros ilegales” había sido arrestado desde enero y que” ninguno “ no ha ingresado a los Estados Unidos en los últimos tres meses.





Trump quiere expulsar masivamente





Su ministerio lanzó una campaña muy agresiva en las redes sociales durante el verano para reclutar 10,000 agentes en la Policía de Inmigración (ICE).





Durante su campaña, Donald Trump prometió llevar a cabo la campaña de expulsión más grande en la historia de Estados Unidos.





Con descensos en aparcamientos de tiendas de bricolaje, en cocinas de restaurantes o en granjas, policías de hielo, armados y enmascarados, lideran una búsqueda real de inmigrantes ilegales para expulsarlos. Prácticas que horrorizan a los defensores de los derechos humanos.









Estas personas indocumentadas, la mayoría de ellas de América Latina, se estiman en unos 11 millones, de 41 millones de inmigrantes en total en los Estados Unidos, según la asociación clasificada en la ACLU izquierda. El gobierno de Trump había establecido el número de extranjeros en sus hogares a un millón al año.