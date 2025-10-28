“Tormenta del siglo”, vientos de hasta 280 km/h… El huracán Melissa hace temer lo peor en Jamaica





Podría ser el huracán más violento que toque tierra en Jamaica: el huracán Melissa, clasificado en la categoría 5, la más alta, avanza lentamente en el Caribe y azotó la isla el martes 28 de octubre. Ya han muerto varias personas. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Vientos de hasta 280 kilómetros por hora





Con vientos de hasta 280 kilómetros por hora, el huracán Melissa es de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, y azotó con fuerza Jamaica a primera hora del martes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó por la mañana que se encontraba aproximadamente a 185 kilómetros de Kingston, la capital de la isla.





Si no pierde intensidad, será el huracán más potente que toque tierra en Jamaica desde que comenzó el seguimiento meteorológico. La preocupación es tanto mayor cuanto que circula a muy baja velocidad, 4 km/h. Por tanto, las lluvias torrenciales y los fuertes vientos podrían durar para siempre.









Michael Brennan, director del NHC, dijo que se espera que Melissa provoque una inmersión marina de hasta cuatro metros el martes, amenazando con inundaciones en la costa sur de Jamaica, así como con lluvias torrenciales tierra adentro, advirtió Michael Brennan, director del NHC.





“Es un huracán enorme” Y “su impacto debería ser masivo” Asimismo, indicó a la AFP Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra. “Habrá inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra”detalló. Según ella, “Hasta ahora, esta ha sido la tormenta del siglo para Jamaica”.





• Temores de destrucción masiva, residentes llamados a evacuar





Desde hace varios días, toda Jamaica se prepara lo mejor que puede para afrontar el temido aumento. Los puertos y el aeropuerto internacional estaban cerrados.





“No salgas”insistió el NHC, que prevé tormentas “potencialmente fatal”inundaciones y devastación en una escala comparable a la causada por los huracanes María en 2017 o Katrina en 2005, en Puerto Rico y Nueva Orleans. El primer ministro Andrew Holness también advirtió del riesgo de daños importantes en el oeste del país. “No creo que ninguna infraestructura en esta región pueda resistir”declaró a CNN, pidiendo a los residentes que evacúen las zonas de mayor riesgo.









Pero muchos residentes se niegan, y un testigo entrevistado por la AFP explicó que muchos tienen malos recuerdos de los refugios contra huracanes ofrecidos por las autoridades. Según el Primer Ministro, en la isla hay 881 refugios abiertos.





Para aumentar la dificultad y mientras las autoridades políticas y de socorro se esfuerzan por difundir los mensajes adecuados, en las redes sociales se han difundido decenas de vídeos falsos generados por inteligencia artificial, incluidos algunos que minimizan el huracán, muestran boletines de noticias o residentes falsos. Contenido falso que podría llevar a los usuarios a subestimar el peligro.





• “La amenaza humanitaria es grave e inmediata”





Según las autoridades jamaicanas el lunes, tres personas murieron mientras se preparaban cortando ramas y trabajando en escaleras. Se han reportado otras tres muertes en Haití y una en República Dominicana, donde los equipos de rescate también están buscando a un adolescente desaparecido.





El riesgo humanitario es particularmente significativo: de los 2,8 millones de habitantes de la isla, al menos “1,5 millones de personas podrían verse afectadas, incluidas familias que aún se recuperan del huracán Beryl (ocurrió en julio de 2024, nota del editor) »declaró Necephor Mghendi, jefe de la delegación para el Caribe de habla inglesa y holandesa en la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), durante una conferencia de prensa.









“Pero esta cifra está muy subestimada, ya que las consecuencias para la población incluirán interrupciones en los servicios esenciales, perturbaciones en los mercados y, por supuesto, bloqueos de carreteras. Esto significa que toda la población podría sufrir las consecuencias de una forma u otra.añadió, hablando desde Trinidad y Tobago. Y resolva: “La amenaza humanitaria es grave e inmediata. »





Desde hace una semana, la Cruz Roja de Jamaica se ha movilizado al máximo nivel de alerta, con al menos 400 voluntarios movilizados, informó el martes la Federación Internacional. “Esperamos lo mejor, pero debemos prepararnos para lo peor”insistió Necephor Mghendi.





• De camino a Cuba





Melissa ya había tocado al republicano dominicano, de quien salió este martes. Pero las autoridades del país temen ahora inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias, especialmente en el suroeste de la isla y en las poblaciones de la región fronteriza con Haití.





Después de Jamaica, se espera que Melissa llegue a Cuba, donde las autoridades han comenzado a cerrar escuelas y evacuar a los residentes, mientras la falta de electricidad impide la adecuada distribución de mensajes de alerta. Siguiendo su recorrido hacia el norte, podría tocar luego el sur de las Bahamas y el archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, territorio británico.