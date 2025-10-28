“Mi madre sufre constantemente”





Con una coleta alta, pantalones y chaqueta azul medianoche entallados, tacones puntiagudos y uñas pintadas, Tiphaine Auzière sale a la cancha con paso decidido, el martes 28 de octubre. El presidente revela su identidad: “ Nacido el 30 de enero de 1984 en Amiens, abogado. Hija de señora Macron. »





Los abogados de los diez acusados ​​se sienten ofendidos por este testimonio de última hora, citado por los abogados de Brigitte Macron, que, según ellos, dará “publicidad y encanto público a este asunto”. Uno de ellos protesta: “ Es su madre, ausente, quien puede acudir al desfile pero no al tribunal. » Sólo el abogado de Aurélien Poirson/Zoé Sagan indica que no está en contra: “El abogado de las partes civiles ha elegido un intérprete, podemos escucharlo. » Tras una rápida suspensión, el presidente indica que Tiphaine Auzière está “ admitió comparecer… uh para testificar », se corrige rápidamente.





“ Era importante poder estar presente hoy para expresar el daño sufrido por mi madre.comienza la hija de Brigitte Macron. Abogada de profesión, conoce el peso de cada palabra y viene aquí para demostrar que los mensajes de los diez acusados ​​provocaron, como especifica la ley Schiappa sobre el ciberacoso, un “deterioro” de la salud moral y física de la víctima.









Tiphaine Auzière habla de una vez : “Quería contar cómo ha sido su vida desde que sufrió estos ataques de odio en línea. Ha habido un montón de imágenes mal utilizadas, ahora de manera sistemática. Mi madre debe tener cuidado con todas sus posturas, porque sabe que serán utilizadas al servicio de mentiras que cuestionan su identidad. Ella sufre ataques. No pasa una semana sin que alguien le hable de los hechos, aunque sea amablemente. Vi el deterioro de sus condiciones de vida, ella no puede ignorar todo los horrores que se dicen de ella. Lo que es extremadamente difícil para ella son las repercusiones para sus nietos. En secundaria o primaria los niños les dicen: “Tu abuela es tu abuelo”, le afecta enormemente. Esta es una persona que no pidió nada y que sufre constantemente. No le deseo esta vida a nadie como mujer, madre, hija. »





“¡Todo el mundo les toma fotos!” »





“ ¿Y tu tío? “, Luego interroga a Mᵉ Ennochi, la abogada de Brigitte Macron. El tío mencionado es Jean-Michel Trogneux, hermano de Brigitte Macron, él mismo objeto del rumor y codemandante en anteriores procedimientos por difamación. “ La última vez que lo vi fue hace unos meses. Lo estaba haciendo muy, muy bien”. sonríe Tiphaine Auzière.





Maître Bertand, abogado de Bertrand Scholler, menciona una fotografía de Brigitte Macron en traje de baño, muy utilizada y mal utilizada en las redes sociales, incluso por su cliente. Señala que esta foto fue publicada inicialmente en Instagram por la propia hermana de Tiphaine, Laurence Auzière.





“¡Ella nunca hubiera imaginado la apropiación y el uso indebido de esta foto! “, protesta la hija de la primera dama. Ella no es el origen del acoso, ¡me parece extraordinario hacerle sopesar el hecho de haber publicado esta foto! ¡Estamos caminando sobre nuestras cabezas! “





El abogado de Aurélien Poirson, Mᵉ Brossolet, insiste: “ Varios libros cuentan que Emmanuel Macron, con la ayuda de su madre, organizó la cobertura mediática de su pareja, con fines políticos, con Mimi Marchand, para que su pareja fuera glamurosa, con paparazzi organizados, que sirvieron para realizar numerosas portadas de revistas.. El abogado también muestra portadas de revistas de famosos.





“ ¡Los encuentro muy hermosos en esta foto! Tiphaine bromea irónicamente. No necesitan preguntarle a nadie. Cuando caminan por la calle, todos se toman una foto (…) Quieres mostrarme a todos los paparazzi, podemos tener una semana de audiencias. »





El abogado insiste: “ Estas fotos, dofue sin su acuerdo? »





Ella se enoja: “ No sé. No administro la prensa francesa. »