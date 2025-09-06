Thomas Legrand suspendido por Francia-Inter después de controvertidos comentarios frente a los marcos de PS: “No un café con amigos”

Publicado el 6 de septiembre de 2025 a las 1:35 p.m.

Actualizado el 6 de septiembre de 2025 a las 3:29 p.m. Lectura: 3 min.







Francia-Inter anunciada el viernes 5 de septiembre, por la noche, la suspensión de la antena de su columnista Thomas Legrand, después de la transmisión de un video que le muestra para hacer comentarios polémicos dirigidos al Ministro de Cultura, Rachida Dati, ante los líderes del Partido Socialista. Durante este intercambio revelado por el “incorrecto”, lo más derecho “, dijo Thomas Legrand, también periodista de liberación, en particular: “Hacemos lo que se necesita para Dati, Patrick (Cohen) y yo”es decir en su contra en su carrera en el ayuntamiento de París al que es candidata. Según el periódico, el video se filmó en julio, sin el conocimiento de los participantes en un restaurante parisino.









“Decidimos suspender a Thomas Legrand de la antena como un conservatorio. No estará en el aire este domingo”reaccionó a Francia inter. También columnista de Francia Inter, así como para Francia Télévisions, Patrick Cohen también está en la mesa junto con el Secretario General de PS, Pierre Jouvet, y el Presidente del Consejo Nacional de la PS, Luc Broussy. Los cuatro hombres comparten sus análisis de la situación política durante esta reunión informal, por ejemplo, teniendo lugar para imaginar una segunda ronda entre la figura del RN Marine Le Pen y la plaza pública Raphaël Glucksmann en las elecciones presidenciales de 2027.









“Lo contrario de una reunión conspirativa”





Rachida Dati, invirtió como candidata de los republicanos en el Ayuntamiento de París, pidió que se tomaran medidas hacia los dos columnistas. “Los periodistas del servicio público y la liberación afirman hacer lo que se necesita para eliminar las elecciones en París. Comentarios valientes y contrarios a la ética que puede exponer a las sanciones. Todos deben asumir la responsabilidad”Ella reaccionó en X.









“Esta reunión fue lo contrario de una reunión conspirativa”protesta a Patrick Cohen al “mundo” este sábado. “Esta reunión no fue un café con amigosagrega Thomas Legrand, entrevistado por la vida diaria. Luc Broussy, con quien cambio regularmente, y Pierre Jouvet, a quien no sabía, le había pedido a este café que nos culpara por no ser amables, en nuestros artículos y editoriales, con Olivier Faure “El Secretario Nacional de la PS.





“Entiendo que la transmisión de este video (…) puede despertar sospechas. La realidad es que a todos los periodistas cumplir con personalidades de todas las tendencias sin discusiones de filtro, que no revelan una relación privilegiada con uno u otro”especifica al periodista también en un texto publicado en su cuenta X. “Es posible, a través de un video robado, cuestionar toda una profesión. Aquellos que caerán en esta trampa obvia funcionarán en los principios que encontraron nuestro espacio público, comenzando con la libertad de prensa.»









Van Reeth quiere “proteger la cadena”





“Ese Patrick (Cohen) En sus editoriales o yo en los míos ocupamos periodísticamente con Rachida Dati, es cierto “él asume. El Ministro de Cultura, candidato para el Ayuntamiento de París, fue enviado notablemente el 22 de julio en juicio por corrupción y tráfico de influencia, sospechoso de haber recibido 900,000 euros entre 2010 y 2012 por servicios de asesoramiento con una subsidiaria de la Alianza Renault-Nissan, pero sin haber trabajado realmente, mientras ella era abogada y suplicante europea. Ella apeló la decisión.









El Director de Francia Inter Adèle Van Reeth envió un mensaje a sus equipos este sábado por la mañana para condenar los métodos “Ilegal e injusto” utilizado por “incorrecto”. Pero, creyendo que “Los comentarios hechos por Thomas Legrand pueden ser confusos y alimentando sospechas sobre el uso de (su) antena para fines de seguidores “el gerente justifica su decisión de eliminarlo de las olas: “Es mi responsabilidad proteger la cadena de todas estas acusaciones que son particularmente perjudiciales por el trabajo que realiza a diario en el aire como en el campo”, Ella subraya.





El Partido Socialista negó en una declaración “Colusión” con periodistas ” Sea lo que sea “:” Todos los líderes políticos sin excepción se encuentran con la prensa para afirmar su punto de vista “subraya la PS, acusando a cambio de los medios “Fundada por parientes de Marion Maréchal” tener para “El único objetivo de mantener una lectura conspiradora del mundo”.