En Marruecos, el activista feminista Ibtissame Lachgar juzgó por la blasfemia y el “ataque al Islam”

Publicado el 27 de agosto de 2025 a las 7:00 a.m.

El juicio para “atacar el Islam” del activista feminista marroquí Ibtissame Lachgar abrió este miércoles 27 de agosto. Psicólogo clínico, Ibtissame “Betty” Lachgar, activista de 50 años conocido por su compromiso con las libertades individuales, había publicado a fines de julio una foto de ella vestida con una camiseta donde la palabra apareció la palabra “Alá” (” Dios “) Seguimiento de la oración “Es lesbiana” (“Es lesbiana”).





La imagen fue acompañada de un texto que califica el Islam, “Como cualquier ideología religiosa”de “Fascista, falócrata y misógino”una publicación que ha despertado fuertes reacciones en las redes sociales, que van desde llamadas hasta su arresto hasta amenazas de violación y estadía. Ibtissame Lachgar fue rápidamente puesto en detención para involucrar a la religión islámica en espera de su juicio.





Artículo 267-5 del Código Penal marroquí, bajo el cual es procesado, castiga de seis meses a dos años de prisión “Quien socava la religión musulmana”. Es probable que la sanción se entregue a cinco años de prisión si el delito se comete en público, “Incluyendo medios electrónicos”.





Varias campañas contra la violencia





Los defensores de los derechos humanos denuncian esta ley que acusan de obstaculizar la libertad de expresión. La publicación de Ibtissame Lachgar había despertado fuertes reacciones en las redes sociales, algunos usuarios de Internet pidieron su arresto.





En 2009, coincidió con el movimiento alternativo para las libertades individuales (MALI). Entre sus acciones más sorprendentes se encuentra un picnic organizado en 2009, durante el Ramadán, para defender el derecho a no ayunar y disputar el artículo 222 del Código Penal marroquí que sanciona a cualquier persona musulmana de manera aparentemente rompiendo el ayuno en público sin razón válida.





Desde entonces, su movimiento ha llevado a cabo varias campañas mediadas contra la violencia contra las mujeres y el pedocrito. Su activismo le ha valido varios problemas con las autoridades, sin que sea procesada. En 2016, fue arrestada en Rabat para perturbar el orden público y su séquito había denunciado un arresto “Injustificado”. En 2018, después de una campaña pro-IVG en Malí, nuevamente estuvo retenida durante 24 horas, especialmente para “Drift de embriaguez” Según la prensa local.