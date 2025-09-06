El ex presidente brasileño Bolsonaro bajo el monitoreo policial reforzado mientras aprobaba su juicio

Publicado el 27 de agosto de 2025 a las 8:51 am

Actualizado el 27 de agosto de 2025 a las 10:11 a.m. Lectura: 2 min.







Un juez brasileño ordenó la vigilancia policial el martes 26 de agosto 26 de agosto “Tiempo completo” del ex presidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, discutiendo con un “Riesgo de fuga” Con el enfoque del resultado de su juicio por intento de golpe de estado.









El clima aumenta, mientras que la fase final del juicio ante la Corte Suprema del ex Jefe de Estado de la Lejana Derecha (2019-2022), de 70 años, se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre. Especialmente porque la sombra de los Estados Unidos se aferrará a esta reunión.





En apoyo de su aliado, la administración del presidente Donald Trump impuso un recargo aduanero del 50 % a una parte de las exportaciones brasileñas y tomó sanciones individuales. Último objetivo: el ministro de Justicia brasileño Ricardo Lewandowski, quien vio su visa estadounidense revocada. En espera de la conclusión de su juicio, Jair Bolsonaro está cada vez más rodeado.





“Vigilancia a tiempo completo”









A “Situación innecesaria creada para infligir humillaciones”denunció en X uno de los hijos del ex presidente, el senador Flavio Bolsonaro.









Pero la presión sobre el líder de lejos podría aumentar: poco después de la decisión del juez, la policía federal solicitó la autorización para mantener a los agentes “Las 24 horas del día dentro de la residencia” del ex presidente.





Acusado de conspirado para permanecer en el poder “Forma autoritaria” Después de perder las elecciones de 2022 contra su sucesor de la izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro enfrenta alrededor de 40 años de prisión.





¿Una solicitud de un asilo político?





El fortalecimiento de su vigilancia policial se produce después de una solicitud presentada por Lindbergh Farias, un diputado de la fiesta de Lula, invocando un “Riesgo real de fugas” fuera de Brasil.





El juez Moraes cita, entre otras cosas, el hecho de que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, lidera de los Estados Unidos una campaña de cabildeo para que las autoridades estadounidenses intercedieran a favor de su padre.





“Los actos incesantes de Eduardo Bolsonaro de un país extranjero muestran la posibilidad de un riesgo de fuga de Jair Bolsonaro para escapar de la ley, en particular debido al enfoque de los debates en la Corte Suprema”según el magistrado.









El ex jefe de estado ha sido asignado a la residencia desde principios de agosto y obligado a usar un brazalete electrónico por haber violado las medidas que lo prohíben expresarse en las redes sociales. Estas restricciones surgen de una investigación lanzada en su contra para obstaculizar su juicio. La semana pasada, la policía federal recomendó su cargo y el de su hijo Eduardo debido a estas sospechas.





Los investigadores dijeron que habían encontrado un documento que incluye a Jair Bolsonaro en Jair Bolsonaro “Una solicitud de asilo político” En Argentina dirigida al presidente Javier Milei. Un argumento rechazado por la defensa del ex presidente, para quien un “El proyecto de solicitud de asilo al presidente argentino, que data de febrero de 2024, no puede considerarse como un índice de fuga”.





Lula sube al nicho





Unas horas antes de la decisión del juez Moraes, anunciando la revocación de la visa de su ministro de justicia, Lula denunció un “Gesto irresponsable” de la administración estadounidense, la última de una serie de medidas “Inaceptable” en sus ojos. Varios miembros de la Corte Suprema, cuyo juez de Moraes, ya se había sometido a la misma sanción.





Lula también ha atacado a Eduardo Bolsonaro para su campaña llevada a cabo en Washington. “Puede ser una de las peores traiciones que nunca sufren por una patria”tronó durante una reunión de su gobierno en Brasilia.





En esta ocasión, la mayoría de sus ministros exhibieron tapas azules azul marino con la mención “Brasil pertenece a los brasileños”respuesta a la famosa gorra roja golpeada por el eslogan Trumpian “Haz que Estados Unidos sea genial de nuevo”.





Lula acusó una vez más a Donald Trump de“Actúa como si fuera el emperador del planeta Tierra”. Con respecto al recargo de las exportaciones brasileñas, sin embargo, reiteró que su gobierno era “Listo para sentarse a la mesa (negociaciones) »»pero “Igualmente”.