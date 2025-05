Testimonio de Cassie, sus hijas abandonan la corte ... el resumen de la primera semana de audiencia

Por

17 de mayo de 2025

El juicio del rapero P.Diddy para el tráfico sexual abrió el lunes en el Tribunal Federal de Nueva York. La primera semana de audiencias estuvo marcada por el testimonio de su ex novia Casandra Ventura llamada “Cassie”.





El juicio es un punto de inflexión para la industria de la música, aún evitado en gran medida por la #metoo Wave. El rapero P. Diddy se enfrenta a doce jurados y seis suplentes meticulosamente seleccionados por los dos campamentos desde el lunes. El artista estadounidense de 55 años se juzga por el tráfico de explotación sexual, transporte de personas para fines de prostitución, así como actos de secuestro, corrupción y violencia agrupados bajo la acusación de la empresa criminal. Arriesga la prisión de por vida.









La primera semana de este juicio terminó el viernes 16 de mayo el viernes 16 de mayo y estuvo marcada por un testimonio clave: el de Casandra “Cassie” Ventura, su ex pareja, que lo acusó de violencia sexual y violencia doméstica hecha.





Aquí están los elementos sobresalientes de esta primera semana del juicio de Sean Combs, dice P. Diddy, quien todavía se debe a los últimos dos meses.





• acusaciones





P. Diddy hizo una fortuna en la industria de la música, la moda y la industria del alcohol, hasta que tiene una herencia evaluada por Forbes en más de $ 700 millones. Suponiendo su lado bling-byling, era conocido por organizar fiestas suntuosas que atrajeron la gratina del espectáculo. Pero en la audiencia, Sean Combs apareció envejecido después de varios meses de detención.





P. Diddy es acusado por la justicia de haber puesto su imperio musical al servicio de un sistema de tráfico violento a los efectos de la explotación sexual. Se le acusa de haber obligado a varias mujeres a participar en estos maratones sexuales con hombres prostituidos. Según la acusación, los empleados de P. Diddy fueron responsables de entregar drogas a las víctimas para que se sometieran y fueron responsables de silenciarlas.





El artista ahora está atacado por docenas de quejas civiles por violencia sexual.





• Cassie, el testigo clave





Antes de la corte de Nueva York, Casandra “Cassie” Ventura, también cantante, detalló su relación bajo control durante más de diez años con el rapero. Ella reveló que P. Diddy la había obligado a participar en orgías con hombres prostituidos, a veces semanalmente, durante años. Ella contó cómo Sean Combs la alentó a tomar drogas antes de estas relaciones sexuales forzadas, que él describió como “Freaks-Offs”.





“Fue con él (P. diddy) que quería hacer el amor”ella insistió. Pero “Estaba preocupado por mi seguridad” Porque el rapero y productor de hip-hop era violento con ella. “Estaba preocupado por mi carrera”porque había firmado para la etiqueta de P. diddy, “Y estaba enamorado de él”ella también dijo.









Las imágenes capturadas por las cámaras de vigilancia en las que se ve el rapero en 2016 contra su novia en un corredor de un hotel de Los Ángeles se han mostrado varias veces a los jurados.





Esta violencia física era habitual, testificó el cantante de 38 años, ocho meses y medio: “Me golpeó en mi cabeza, me volcó, me arrastró, me pateó, me golpeó si estaba en el suelo”ella detalló, a veces llorando.





Durante su testimonio, ella dijo que“Ella había perdido el deseo de vivir” Antes de comenzar la terapia en 2023. “Esta semana fue extremadamente difícil, pero también me fortaleció mucho y lo hizo bien”luego declaró al cantante, en una declaración leída por su abogado fuera de la corte.





• Violenta contraofensiva de abogados por P. Diddy





La defensa se ha expandido para mostrar una cara completamente diferente de Cassie, la de una mujer que estuvo de acuerdo con su propia voluntad de aventuras, hasta el punto de planificar los detalles, en un contexto de una gran adicción a los opioides, la ketamina y otras drogas.





Según esta versión, P. Diddy y Cassie, una pareja estrella de alfombras rojas, tenían una relación romántica y tóxica, donde los engaños, las crisis de los celos y el acceso a la violencia eran omnipresentes a cada lado.





El abogado que dirigió el contraexamen, Anna Estevao, citó varios correos electrónicos y SMS con un tono caliente y sexualmente explícito. “¡Te voy a matar y te cortaré!” ¡Te mataré y te volveré a matar! »» : Los jurados también escucharon en extractos de una conversación registrada la voz rabiosa y amenazante del cantante, que ataca a un DJ sospechoso de tener un video de estas travesuras sexuales.









El abogado defensor de Combrim, Teny Geragos, describió a los acusadores como “Mujeres adultas, capaces y fuertes” Y dijo que su pareja con Ventura era un “Relación tóxica”, “Entre dos personas que se aman”.





• Salidas de chicas de P. diddy





En la corte, aparecieron su madre, Janice y sus hijos. El lunes, las tres hijas del rapero, Chance Combs, de 19 años, y los gemelos Jessie y Lila Combs, de 18 años, dejaron la sala en el medio del juicio durante un testimonio. Era la historia de un trabajador sexual, Daniel Phillip, quien dijo que estaba presenciando una agresión sexual de P. Diddy.





Esta escolta de 41 años dijo que Cassie la contrató para dormir con ella mientras su ex amiga miraba la escena “Sentarse en una esquina masturbándose”.





• Continuación de la prueba





Casandra Ventura fue la primera de los dos testigos esperados. El segundo se identifica anónimamente como “Jane”. También testificó a un ex oficial de seguridad del hotel donde Casandra Ventura fue golpeado y un oficial de policía que estuvo presente durante el arresto de P. Diddy el año pasado.





Dawn Richard, una cantante que se dio a conocer gracias a un reality show producido por el acusado, se encuentra actualmente al timón. Ella ya había presentado una queja civil contra él por agresión sexual y agresión y lesiones.





Las próximas personas en testificar deberían ser Kerry Morgan, un ex amigo cercano a Casandra Ventura, así como a la madre del cantante.





Para obtener la condena de Sean Combs, los fiscales deben demostrar que dirigió a una compañía penal, ayudada por sus empleados que ejecutaron sus órdenes.