Para una candidatura conjunta de la izquierda y ambientalistas

Johanna Rolland, alcalde de Nantes (Partido Socialista), Eric Piolle, alcalde de Grenoble (los ecologistas) y Patrice Bessac, alcalde de Montreuil (Partido Comunista), así como un gran número de alcaldes de Francia, piden una candidatura a 2027 y un programa de ruptura capaz de cambiar la vida.





Nosotros, alcaldes de la República, somos testigos de las dificultades de la vida cotidiana, las dudas, los miedos y la desesperación. Vemos familias para encontrar alojamiento y comida. Vemos a los agentes de los servicios públicos luchando para llevar a cabo sus misiones con dignidad. Vemos al tráfico gannerador nuestras ciudades y nuestro campo y se convierte en la matriz de inseguridad central. Vemos que nuestros hospitales se deterioran, los maestros que no son reemplazados, el trabajo para sumergirse.





Escuchamos este sexismo y esta homofobia que oprime, este racismo desinhibido que resulta en actos xenófobos, islamofóbicos y antisemíticos.





También estamos presenciando el formidable entusiasmo de la juventud, la vitalidad de las fuerzas asociativas, culturales, sociales y económicas de nuestro país. Esta energía también es una fuente de respuestas y soluciones.





Funcionarios electos locales de la diversidad de la sociedad francesa, las necesidades de los diversos territorios de nuestro país, costero, río, montañoso, urbano, periurbano, rural de Francia y en el extranjero están en la primera línea de todas las batallas.





Si nuestros territorios pueden mucho, no son suficientes frente a las crisis nacionales y globales, debido a la falta de políticas nacionales a gran escala. Y si nos limitamos a alertar el peligro de la extrema derecha, podemos experimentarlo. Ya sentimos los precursos.





Durante nuestros mandatos, observamos nuestra capacidad de implementar proyectos dirigidos por todas las fuerzas y ambientalistas de ala izquierda en nuestras comunidades. Es por eso que debemos hacer todo por una fuerza verdaderamente social, progresiva y ecologista para ganar las elecciones presidenciales en 2027.





El alcalde de varias familias políticas y ambientalistas de la izquierda deseamos emerger una candidatura conjunta con una palabra de justicia social, ambición ecológica y respeto por los derechos humanos.





Nuestra llamada se hace eco de la de Lucie Castets lanzada el 23 de abril. Por lo tanto, apoyamos la propuesta de reunir a la sociedad civil el 2 de julio con los líderes de las partes que desean ganar la izquierda y los ambientalistas.





La situación social y climática colectivamente nos obliga a desarrollar un proyecto para un mundo habitable y deseable para todos, especialmente para las personas más vulnerables. Un proyecto para las generaciones actuales y futuras. Un proyecto que da un impulso colectivo y el orgullo de una Francia que se proyecta y protege.





Las condiciones de la victoria son claras:





• Una candidatura conjunta estructurada por un equipo





• Un programa de ruptura capaz de cambiar de vida concretamente





• Movilización de la sociedad civil organizada y los ciudadanos en todos los territorios





Discutamos, escuchemos a nosotros mismos, nos reúnamos. Y sobre todo, nunca olvidemos quiénes son nuestros verdaderos oponentes.





Dos años desde la primera ronda, no se juega nada, pero el tiempo ya se cuenta. Nosotros, alcaldes, estamos listos y listos para llevar esta ambición. Nos ponemos al servicio de un imperativo colectivo: dar esperanza a clases populares y medianas, para dar nueva vida a Francia y reconciliar a nuestro país.





Los firmantes de este llamado para la iniciativa de Johanna Rolland, alcalde de Nantes (PS), Eric Piolle, alcalde de Grenoble (Les Ecologists) y Patrice Bessac, alcalde de Montreuil (PC):





François Dechy, alcalde de Romainville (varios a la izquierda), Raphaël Adam, alcalde de Nanterre (PCF), Fatah Aggoune, alcalde de Gentilly (PCF), Marie-Hélène Aficiable, Alcalde de Bagneux (PCF), Nathalie Appéré, Alcalde de Rennes (PS) Benoit Arri, Mayor de Cherbourg-in, Ps) (Ps) (PS). François Astorg, alcalde de Annecy (ecologista), Peggy Barat, alcalde de Ambazac (varios ciudadanos izquierdos), Jeanne Barseghian, alcalde de Strasbourg (Les Ecologists), Florence Bau, alcalde de Prades-Le-Lez (Les Ecologists), Jacuqueline Belhomme, Mayor de Malakoff (PCF), Oliver, Mayologist Clermont -Ferrand (PS), Arthur Boix Neveux Barberaz (varias izquierda), Christine Bost, Alcalde de Eysines, Presidente de Burdeos Métropole (PS), Agnès Bourgeais, Alcalde de Rezé (Varios Izquierda – Ciudadanos), Cassan, alcalde de la Ulis (PS), Luc Carvouns, Mayor de Alfortville (Ps), Ps), PSOVILLE, Alcalde de Colombes (Ecólogos), Guillaume Chaussemy Pont-Crétien-Chabenet (varios ciudadanos izquierdos), Marie Chavanon, alcalde de Fresnes (PS), Mélanie Cosnier, alcalde de Souvigné-Sur-Sarthe (varios izquierdos), Danielle Dambach, alcalde de Schiltigheim (Les Ecologists), Stéologista), Mayere de Mayielle de Schilteim (Les Ecologists). Chevilly-Larue (PCF), Jean-François Debat, alcalde de Bourg-en Bresse (PS) Hélène de Comarmond, alcalde de Cachan (PS), Stéphane Delpeyrat, alcalde de Saint-Médard-En-Jalles (varios izquierdos), Emmanuel Denis, alcalde de Tours (Les Ecologists), Valérie, Mayerre, Mayor de Mayor de Mayor de Mayor de Mayor de Mayor, Mayor de Mayor de Mayor de Mayor de Mayor de Mayor, Mayor de Mayor, Mayor de Mayor, Mayor de Mayor, Mayor de Mayor, Mayor de Mayor, Mayor de Mayor, Mayor de Mayor, Mayor de Mayor de Mayor, Mayor de Mayor. (various left-citizens), Arnaud Deslandes, mayor of Lille (PS), Grégory Douce, mayor of Lyon (Ecologists) Ducamin, mayor of Saint-Jacques-de-la-Lande (PS), Vinciane Faber, mayor of Louvil (Les Ecologists), Olivier GRAVAS, mayor of SAHORRE (various left), Jean-Philippe GAUTRAIS, Alcalde de Fontenay-Sous-Bois (PCF), Mohamed Gnabaly, Alcalde de île-Saint-Denis (Les Ecologists), Marc Gricourt, (PS), Laëtitia Hamot, alcalde de la Crèche (varios izquierdos), Mathieu Hanotin, Alcalde de Saint-Denis (PS), Didier Jau, Mayor de Marselle 3 (Les, Les, Les EcoLeists (Les, LES ECOLOIST Gaëligue Jos, alcalde de Saint-Michel-de-Bannières (PS), Mathieu Klein, alcalde de Nancy (PS), André Laignel, alcalde de Issoudun (PS) Langlois, alcalde de Dieppe (PCF), Patrice Leclerc, alcalde de Gennevilliers (PCF), Florian Lecoultr, mayor, mayor de NEUTO (Patrice (VeTer-Mayor de GenNevillier Ciudadanos), Fabienne Leguicher, alcalde de Norville (varios a la izquierda), Clémentine Le Marrec, alcalde de Bénouville (varios a la izquierda), Gilles Leproust, alcalde de Allontnes (PCF), Naves (Les Ecologists), Claire Masson, Mayor de Auray (Les Ecólogos), Evelyne Mathis, Mayor de Valle-Sur-Moselle (Varios Mosel), Athorureury), Evelyne Mathis, Mayor de Valle-Sur-Moselle (Varios). Mézière, Alcalde de Plessé (Territorio 44), Léonore Moncond’huy, Alcalde de Poitiers (Les Ecologists), Xavier Normand, alcalde de Castanet-Tolosan (ecologistas), Capestang (varias izquierdas), Emmanuelle Pierre-Marie, Alcalde de París 12th (Les Ecologists), Bruno Piriou, alcalde de Corbeil-ESSONNES (PCF), Ali Rabeh, alcalde de Trappes (generación), Nadine Reux, Alcalde de Charnècles (Les Ecologists), Clément Rossignol-Puech, Alcayor de Biegles (Les Ecologists), Laëtitia Sanchez, mayor de mayores de los mayores. Saint-Pierre-du-Vauvray (ecologistas), Jacques Sonilhac, alcalde de Sansan (varias izquierda), Cédric van Styvendael, alcalde de Villeurbanne (PS), Anne Vignot, alcalde de Besançon (ecologistas de Les).