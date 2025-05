Cómo lograrse comer pescado sin dañar los océanos ya abusados

Descifrado

Elegir un método de pesca duradero, dependiendo de la temporada y en las áreas correctas, se abstiene de comer ciertas especies, sin embargo, vendidas en todas partes … El consumo de peces es a veces un rompecabezas.





Para ir más allá





No compre tomates en invierno, prohíbe los productos ultra formados, limiten su consumo de carne roja: durante unos años, los mensajes en nuestra dieta llevados por consideraciones ecológicas se han extendido en mente. Pero, ¿qué pasa con nuestro consumo de peces? Charles Guerriec, fundador de Poiscaille, una compañía que ofrece la compra de pescado vivo en todas partes en Francia gracias a un sistema de suscripción, tiene la sensación de que “El sujeto está poco controlado por los consumidores pero también por los jugadores del sector”. De hecho, este ingeniero de capacitación por capacitación no tiene la impresión de que las cosas cambian: “Recientemente, estaba en un restaurante estrella donde me aseguraron que los bulots provenían de Saint-Guénolé, pero sé que nadie pescó allí. Era como si me dijieran que sus plátanos vinieron de Rotterdam. Ejemplos como ese, lo tengo lleno».





Esta vaguedad en el origen de los productos es frecuente, y comprender el universo de la pesca y las especies protegidas sufre de falta de pedagogía. Didier Gascuel trata de mostrarlo. Este maestro en ecología marina es el inventor de “Pêchecologie”, Un concepto y un libro manifiesto para pesca sostenible. En su trabajo, “Pêchécologie. Manifesto para una pesca realmente duradera” (Quæe, 2023) – El investigador le dice a …