Tensiones renovadas entre Israel y España que ha establecido un plan para “poner fin al genocidio”





Recordatorio del embajador, la prohibición de entrada de ministros, declaraciones mordaces … Las tensiones entre Israel y España están aumentando este martes 9 de septiembre después del anuncio, el día anterior, de un plan español “Termine el fin del genocidio en Gaza”.





• Poner fin al “genocidio de Gaza”





El primer ministro socialista, Pedro Sánchez, anunció el lunes una serie de medidas contra Israel en “Un paso adicional (…) para poner fin al genocidio en Gaza, continuar con sus autores y apoyar a la población palestina”. Es una de las voces más críticas de Israel en Europa, España haber reconocido un estado palestino en mayo de 2024.





Entre estas medidas para apoyar al pueblo palestino en Gaza, el primer ministro español ha anunciado notablemente implementar un embargo en las ventas de armas en Israel, prohibir los aviones en el espacio español que transportan equipos de defensa para Israel, o incluso prohibir los barcos que transportan combustible para que el ejército israelí sea un cuadro en los puertos españoles. El líder español también dijo que la entrada al territorio español se prohibiría para que más personas participen “Directamente al genocidio”. Dijo que estas medidas debían implementarse ” inmediatamente “.









“Sabemos que todas estas medidas no serán suficientes para detener la invasión o los crímenes de guerra, pero esperamos que ayuden a aumentar la presión” Sobre el gobierno de Benyamin Netanyahu, que tiene varios ministros de lejos, continuó el líder español.





• Israel prohíbe la entrada dos ministros españoles





La reacción israelí después de estos anuncios fue rápida, y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió en el proceso de la red social X, acusando al gobierno español para llevar a cabo una campaña “Continúa antiisraelí y antisemita” con el fin de “Desviar la atención de los asuntos de corrupción graves”una aparente referencia a los archivos judiciales en los que se acusan a los familiares de Pedro Sánchez.









A modo de sanción, el gobierno israelí ha prohibido la entrada a Israel al número 2 del Gobierno, el Ministro de Trabajo español de Yolanda Díaz, y al Ministro de Jóvenes y Niños Sira Rego, de origen palestino, ambos miembros de la plataforma radical de la izquierda Sumar, que es parte de la coalición de poder con los socialistas.





• España recuerda a su embajador en Tel Aviv





Después de criticar los cargos de antisemitismo “Falso y difamado” y medidas “Inaceptable” Apuntando a sus dos ministros, el gobierno español ha aprobado una nueva etapa al anunciar el retiro de su embajador en Tel Aviv para consultas el lunes por la tarde. “El gobierno español no será intimidado en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos”había proporcionado el Ministerio de Asuntos Exteriores anteriormente en un comunicado.









• Dos ministros israelíes prohibidos de España





El martes por la mañana, las primeras medidas anunciadas por Pedro Sánchez entraron en vigor. Ministros israelíes Itamar Ben-gvir y Bezalel Smotrich fueron incluidos “En la lista oficial de personas sancionadas” Y “No podrá acceder al territorio español”anunció el Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares. “Es una lista abierta”agregó José Manuel Albares, sin excluir agregar a otras personas que, según Madrid, obstaculizan la paz y recuerdan que ella ya entendía “13 colonos violentos”.









• El recorrido por el ciclismo español muy perturbado





Las tensiones entre los dos países se han apresurado durante varias semanas. Y este año, la carrera Vuelta, la gira por el ciclismo de España, en el que el equipo de tecnología del profesor israel-primo participa en particular, una estructura privada creada por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams fue muy perturbada. De hecho, el alcance de las protestas durante esta 80a edición tomó otra dimensión, en un país que reconoció el estado de Palestina en mayo de 2024 y donde el apoyo a la causa palestina es muy fuerte.