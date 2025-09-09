En Londres, casi 900 arrestos durante una demostración de apoyo al grupo de acción de Palestina

Publicado el 7 de septiembre de 2025 a las 9:08 a.m.

Actualizado el 7 de septiembre de 2025 a las 2:41 p.m. Lectura: 1 min.







890 personas fueron arrestadas por la policía en Londres el sábado 6 de septiembre durante el apoyo al apoyo del Grupo de Acción Palestina después de su prohibición muy criticada, anunció la policía de Londres el domingo.





La policía había advertido que desafiaría a cualquiera que mostraría su apoyo explícito para este movimiento, clasificado como “Terrorista” Por el gobierno laborista a principios de julio después de los actos de vandalismo, en particular sobre la base de la Fuerza Aérea. Pero varios cientos de personas desafiaron el riesgo desde el mediodía frente al parlamento británico, blandiendo letreros “Me opongo al genocidio. Apoyo la acción de Palestina”.













La policía metropolitana anunció por la noche que había arrestado al menos a 425 personas antes de declarar, este domingo, que 890 personas habían sido arrestadas. La mayoría de las personas arrestadas apoyaban a un grupo prohibido, mientras que 33 eran por otros delitos, incluida la violencia contra la policía. “Nuestros agentes fueron golpeados, escupir sobre él y atacados por objetos lanzados por los manifestantes”dijo en un comunicado de prensa, Claire Smart, que coordinó la orden de mantener el orden, denunciando un nivel de violencia “Intolerable”.





20,000 participantes en otro rally





La policía de la capital británica dijo que habían desplegado más de 2.500 agentes para supervisar una serie de manifestaciones pro-palestinas durante el día, incluida una marcha de apoyo que, según ella, reunió a más de 20,000 personas y solo dio lugar a “Muy pocos arrestos”.





Pero la situación fue más tensa durante el rally que había sido organizado por el grupo defiende nuestros jurados, quien protesta contra la prohibición de la acción de Palestina. Este grupo afirmó denunciar “Complicidad británica” Con el estado de Israel, en particular en el tema de las ventas de armas. Su prohibición fue probada “Desproporcionado” Por la ONU y denunciadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos y personalidades como el cineasta británico Ken Loach o la novelista irlandesa Sally Rooney.





Antes de la movilización del sábado, más de 800 personas ya habían sido arrestadas desde julio, y 138 cobraron apoyo o incitación para apoyar a una organización terrorista. La mayoría de ellos arriesgan seis meses de prisión. Los considerados organizadores de reuniones están arriesgando hasta 14 años de prisión.





El co -fundador de Palestine Action, Huda Ammori, fue autorizado para disputar la prohibición del movimiento. Una audiencia está programada para noviembre.