Siga los aspectos más destacados de este lunes 8 de septiembre

• François Bayrou no pudo obtener la confianza de los diputados este lunes 8 de septiembre, quienes, por lo tanto, derrocaron a su gobierno. El primer ministro había comprometido la responsabilidad de su gobierno en una declaración de política general de 45 minutos sobre el ” observación “ deuda y el alcance del remedio que se administrará en 2026 presupuestos.

• Como era de esperar, el voto de confianza de los diputados que le pidió no se le otorgó, la izquierda, la extrema derecha, la mayoría del pequeño grupo de liot independiente y algunos diputados de LR habían prometido no votar la confianza, abriendo un período de inestabilidad política e incertidumbre financiera.

• Miércoles 10 de septiembre, el movimiento “Bloquear todo” requiere paralizar al país. Del “Pots iniciales” Desde François Bayrou ya están planeados frente a los ayuntamientos este lunes por la noche.

• ¿Este lanzamiento de Matignon, un primer acto hacia Elysée? “Estaré allí en 2027, pero eso no significa candidato para las elecciones presidenciales. Hoy no es a mi meta”aseguró a François Bayrou el viernes. “Siempre es posible”sin embargo, agregó. Pero “No es mi plan”.

• Durante varios días, el Partido Socialista de Olivier Faure ha estado llevando a cabo la ofensiva para ganar Matignon, alentada por el seguro de Laurent Wauquiez (LR) para no censurar a un gobierno de PS a priori y por el deseo de Emmanuel Macron de que la “Base Común” (Renaissance, Modem, Horizons, LR) trabaje en un compromiso con la fiesta de las rosas.

• Para “Dar poder al Parlamento”los diputados ambientales piden que un gobierno “Toda la izquierda”que se sometería a un voto de confianza con alto riesgo en la Asamblea Nacional y renunciaría al 49-3.

• ¿Quién más para suceder a Bayrou? Él piensa que está hablando de “Idioma” Los socialistas y Olivier Faure lo presentaron como un “Amigo” : El ministro de economía Eric Lombard, para maniobrar durante ocho meses para negociar textos presupuestarios, continúa bien su impulso, y algunos incluso lo imaginan en Matignon.