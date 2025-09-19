Tensiones en el parlamento europeo cuando la extrema derecha trató de imponer un tributo





¿El activista ultra conservador Charlie Kirk, asesinado en los Estados Unidos, merecía un minuto de silencio en el Parlamento Europeo? La negativa de este tributo, reclamada por la extrema derecha, causó tensiones en el hemiciclo este jueves 11 de septiembre.









El asesinato de este fiel aliado de Donald Trump, tocado por una bala en el cuello durante una reunión pública, causó una animada emoción, a ambos lados del Atlántico.





Al igual que el presidente de la concentración nacional, Jordan Bardella, por una vez presente en Bruselas, y que reaccionó en X, atacando “La retórica deshumanizante de la izquierda y su intolerancia”:







“Nadie puede ignorar este veneno que se aleja de nuestras sociedades democráticas”.





El derecho europeo extremo, que cultiva muy buenas relaciones con la Galaxia de Trump, propuso un minuto de silencio en el Parlamento Europeo en su memoria, como se había hecho en el Congreso Americano.





“Nuestro derecho a la libertad de expresión no puede ser destruido”dijo el funcionario electo sueco de Charlie Weimers al exigir este tributo. Pero cuando el eurodiputado se levantó para observar este minuto de silencio, fue interrumpido por el presidente de la sesión, el maltés Roberta Metsola, quien le recordó que esta moción había sido rechazada ante razones prácticas.





“Ser honrado por nuestro parlamento es otra historia”





Los eurodiputados de su grupo protestaron fuertemente escribiendo repetidamente en sus oficinas. Cuando el resto del hemiciclo aplaudió al presidente de la sesión.









“Charlie Kirk no merecía morir”respondió al eurodiputado Centrista (Renew) Nathalie Loiseau, cerca de Emmanuel Macron. “En cuanto a si merecía ser honrado por nuestro parlamento, esta es otra historia”dijo, refiriéndose a las publicaciones anteriores del activista estadounidense, que criticó fuertemente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.





Solicitado sobre este tema, dijo la Comisión Europea “Condenar todas las formas de violencia y presentar sus condolencias sinceras a la familia de la víctima”.





El episodio ha sido transmitido enormemente en las redes sociales por la extrema derecha que acusa “La izquierda” de haberse negado a levantarse por un minuto de silencio.









Recuerde que el presidente de la reunión, Roberta Metsola, es miembro del PPE, la derecha europea …