La “guerra de generaciones”, una mala pelea





La responsabilidad personal de François Bayrou en la deriva de las finanzas públicas francesas es importante en la medida en que lo fue durante medio siglo uno de los principales cantores de recortes de impuestos sobre los más ricos y cae en las contribuciones sociales en las empresas que nos llevaron en el final actual. También ha apoyado activamente a un Emmanuel Macron que ha acelerado aún más esta dinámica mortal durante casi diez años.





Para despejar, François Bayrou había reanudado antes de su caída, las letanías habituales contra pensiones y jubilados, tratando de salvar su piel en Matignon jugando el peligroso juego de la “Guerra de las Generaciones” para devolver la responsabilidad de las dificultades actuales a los Baby Boomers en su conjunto.





Estos famosos baby boomers apenas saben en realidad durante cincuenta años que sucesivas crisis económicas, repetidos planes sociales y la precariedad generalizada del empleo. Y con respecto a sus pensiones, sus supuestos “privilegios” ya han desaparecido debido a las reformas establecidas durante más de treinta años …





Examinemos los diferentes documentos en el archivo, de un informe reciente (PDF) de los Drees:





1. Disminución de las pensiones





La cantidad promedio de pensiones recolectadas por los hombres ha disminuido constantemente desde 2016 y la de las mujeres ya no aumenta bien que han tenido más y más carreras completas.











2. Tarifas de reemplazo caer





Las tasas de reemplazo (cantidad de pensiones/último salario) están en caída libre para todas las generaciones recientes.















3. Nuevos jubilados abusados





La cantidad de pensiones de nuevos jubilados (de primera mano en la jerga del seguro de jubilación) se sumerge muy rápidamente y es mucho menor que el nivel promedio de pensiones de todos los jubilados.















4. El nivel de vida de los jubilados cae rápidamente





Debido a los cambios mencionados anteriormente, el nivel promedio de vida de los jubilados que fue ligeramente más alto que el nivel de vida promedio de los franceses ya no ha sido desde hace 2022, hace tres años.















5. La tasa de ahorro de jubilado es baja





En cuanto a la tasa de ahorro para jubilados, a diferencia de una leyenda urbana, es más bajo que la de la edad activa de acuerdo con los datos insee …















En los últimos dos años, los jubilados ciertamente han dejado más dinero que los otros franceses, como el INSEE también señaló en su nota de coyuntura en junio. Pero cuando, en el debate público, se habla constantemente de congelar las pensiones hasta 2030, del reembolso de la atención médica, en particular para las víctimas de afectos a largo plazo, que la situación del EHPAD continúa deteriorando y que, para tratar con la dependencia en condiciones aceptables, será obviamente necesario poner la mano aún más en el bolsillo en el futuro, es que puede que sea sorprendente que consulte que consume.





6. Una riqueza inmobiliaria en Trompe-l’oeil





Los jubilados también son propiedad de su alojamiento más a menudo que el promedio de los franceses y el valor de sus activos ha aumentado mucho con el fuerte aumento de los precios inmobiliarios en las últimas décadas. Pero para aquellos que solo tienen su residencia principal, esta riqueza sigue siendo en gran medida ficticia: mientras vivan, los jubilados deben quedarse. Y si venden un bien, tendrán que comprar otro que también costará el aumento en los precios inmobiliarios.





Los verdaderos beneficiarios del aumento en el valor del patrimonio inmobiliario de los jubilados, son en realidad sus herederos cuando mueren. Especialmente porque las ganancias de capital hechas no se gravan si la casa había sido comprada durante más de veintidós años.





Conclusión





En otras palabras: para enderezar las cuentas públicas, por supuesto, es necesario aumentar los impuestos sobre las altas pensiones, como en todos los ingresos más fáciles. También debemos restaurar un impuesto sobre el patrimonio, lo que afectará particularmente a los jubilados más ricos. Pero disparar a los jubilados en su conjunto, como propuso François Bayrou, equivale a disparar una ambulancia. Y para despertar una peligrosa “guerra de generaciones” que no tiene que ser.





Expreso orgánico





Guillaume Duvalcopresidente de la casa club común y ex jefe de “alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión.