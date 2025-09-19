Guerra en Gaza: Para Macron, Israel está “destruyendo por completo” su “credibilidad” debido a las víctimas civiles

Publicado el 18 de septiembre de 2025 a las 9:23 p.m. Lectura: 1 min.







Emmanuel Macron defendió esta entrevista en una entrevista en una televisión israelí este jueves 18 de septiembre, su decisión de reconocer a un estado palestino, “La mejor manera de aislar a Hamas” en sus ojos, mientras una vez más condena la ofensiva a Gaza que “Destruido por completo” allá “Credibilidad” de Israel.





“Reconocer un estado palestino es simplemente decidir decir” la perspectiva legítima del pueblo palestino, y lo que perdura hoy, no tiene nada que ver con Hamas “”dijo el presidente francés del canal 12.





Atendió la causa de su plan, que acompañará su anuncio formal el lunes a la ONU, creyendo que era un ” proceso “ supuesto “Tome una serie de nuevos comportamientos y nuevos compromisos”. La Asamblea General de la ONU ya ha adoptado una gran mayoría de este plan que excluye claramente el movimiento islamista palestino de cualquier gobierno futuro.









“Entonces, el reconocimiento de un estado palestino es la mejor manera de aislar a Hamas”que no quiere la solución a dos estados pero quiere “Destrúyate”él explicó.





Según Emmanuel Macron, cuya decisión es fuertemente criticada por las autoridades israelíes, “El enfoque de su gobierno, algunos en particular los ministros, es destruir la posibilidad de una solución de dos estados”. “Hubo una emergencia”en particular debido a las amenazas de anexión de la Cisjordania ocupada, “Fue la última oportunidad antes de ofrecer la solución de dos estados para ser completamente imposible”insistió.





Su llegada a Israel rechazada por las autoridades locales





Cuestionado por el canal 12, el presidente francés también admitió que había “Propuesto para ir” En Israel antes de la reunión de la próxima semana en Nueva York para explicar su posición, antes de que las autoridades israelíes rechazaron su llegada. Agregó que quería seguir “Trabajar” con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu, a quien “Respeto”.





Sin embargo, consideró que Israel estaba en proceso de “Destruye por completo” su “Imagen y su credibilidad” En opinión pública global, debido a las víctimas civiles en Gaza. “Israel ha obtenido resultados únicos en términos de seguridad”, “Pero realizar este tipo de operaciones en Gaza es completamente contraproducente y, debo decir, es un fracaso”dijo el presidente francés. Según él, para “Rompiendo el círculo vicioso”, “Hamas debe ser destruido, desmantelado”pero “Enfoque militar” es “No es suficiente”.









Emmanuel Macron, quien aseguró que no tomó tales decisiones por razones de política interna, todavía ha deplorado ver “French (…)” Posiciones “distorsionadas”. “Nos hace no solo infelices, sino incluso enojados”dijo.





Dejó la amenaza de sanciones económicas contra Israel si la nueva fase de la ofensiva en Gaza, “Un gran error”tuvo que continuar. Finalmente, sobre las llamadas para boicotear Eurovisión Si Israel participa, el presidente francés responde “No seas favorable boicot” en general.