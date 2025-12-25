“Descubrí que cuando era niña, Giorgia Meloni había prendido fuego a su apartamento en Roma. Inmediatamente pensé en Nerón”

¿Quién está detrás del bob rubio y los trajes pastel? Al llegar al poder en Italia hace tres años, procedente de un partido llamado “postfascista” heredado de Mussolini, Giorgia Meloni parece haber logrado olvidar en parte sus orígenes y conexiones políticas, recubiertas con un barniz de respetabilidad adquirido gracias a una aparente estabilidad política y económica. Tanto es así que la derecha y la extrema derecha francesas miran al italiano con los ojos de Chimène. La escritora y crítica Hélène Frappat recuerda convenientemente algunas verdades en un breve texto explosivo, “Nerona”, donde, bajo este nombre, convierte a Meloni en un descendiente lejano, inmundo y peligroso del incendiario emperador Nerón. Como punto culminante de esta sátira, una frase de la escritora italiana Natalia Ginzburg: “Mi madre salía por la mañana diciendo: voy a ver si el fascismo sigue en pie. » Esto es lo que también está haciendo Hélène Frappat.


Su “Nerona” puede encontrar su lugar bajo el árbol junto a “Cómo nace el fascismo” (Grasset), una colección de textos del intelectual italiano Antonio Gramsci, deportado por Mussolini, o “Reconociendo el fascismo” de Umberto Eco. En este tema, Italia tiene mucho que enseñarnos.


Javier Morales

