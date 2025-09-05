Taylor Swift y Travis Kelce Engagement, donde el resultado de una narración perfectamente controlada de la superestrella del pop estadounidense





Terremoto en el planeta “Swiftie”. Después de dos años de Idyll, la megaestrella de Pop Taylor Swift y su compañero, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, anunció su compromiso el martes 26 de agosto en una publicación de Instagram. El anuncio de la boda principesca seguramente no habría causado tanto revuelo. Imagine: 30 millones de “me gusta” en menos de 24 horas, de periodistas estadounidenses en éxtasis aprendiendo información en vivo, artículos en desorden a pedido, el vestido de Ralph Lauren, el anillo de triple XL e incluso felicidades del presidente Donald Trump, pero lejos de ser fanático del cantante. Incluso la prestigiosa agencia de France-Presse ha dividido una alerta. La locura puede parecer incomprensible para los ojos de los neófitos. Pero ilustra la culminación de un personaje, y una estrategia de marketing, trabajada hábilmente por el cantante durante casi veinte años.





La historia de Taylor Swift es la de un romántico eterno. Desde el álbum hasta el álbum, sus fanáticos han seguido sus reuniones, relaciones y decepciones desde 2006. Amor adolescente (“You Pertenenrese With Me”), Relación apasionada (“Rojo”), Evidencia de sentimiento (“Cadena invisible”), Desilusión (“C …