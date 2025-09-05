Huelga el 10 y 18 de septiembre: ¿Qué planean los sindicatos de transporte?

Publicado el 3 de septiembre de 2025 a las 9:21 p.m. Lectura: 1 min.











El SNCTA, el sindicato mayoritario con los controladores aéreos franceses, los llama para atacar el jueves 18 de septiembre. Pide un “Captura completa de la inflación” en asuntos salariales, pero también una evolución de la gobernanza de la profesión.





El Ministro de Transporte Philippe Tabarot reaccionó a este llamado diciendo que no se rindería. El sindicato dijo que estaba listo para “La reanudación de un diálogo social constructivo”.









Por su parte, Southern Aerial pide la huelga y el bloqueo de los aeropuertos el 10 de septiembre, uniéndose al movimiento nacional contra la austeridad.









En Air France, FO, la primera unión del grupo, llamó el martes a sus miembros a unirse al movimiento de 18 para “Luchar contra la austeridad” y depositado “Un aviso de huelga de 1 a 24 horas” Por ese día. El CFDT del Air France Group, segunda organización representativa, está en la misma línea, llamando “En huelga en un día del 18”dijo el miércoles su secretaria general Christophe Dewatine, el personal se opone particularmente a la abolición de los días festivos, a menudo trabajaba en el aire y, por lo tanto, sinónimo del aumento de la remuneración. El CGT Air France planea su apelación a la huelga el 10 y 18 de septiembre.









• Sector ferroviario





Tres sindicatos de SNCF, los trabajadores de CGT-Cheminot, un INSNA Rail y CFDT pidieron la huelga el 18 de septiembre en una declaración conjunta el miércoles.









Estas tres organizaciones, que juntas representan el 70 % de los votos en las últimas elecciones profesionales, llaman “Todos los trabajadores ferroviarios y todos los trabajadores ferroviarios para movilizarse masivamente el 18 de septiembre por la huelga y participar en las manifestaciones”dijo el comunicado de prensa.





Sud Rail, la tercera unión ferroviaria, no firmó el comunicado de prensa, pero pidió la huelga el 10 de septiembre.





• Ratp





Los cuatro sindicatos RATP principales, el CGT, FO, Mobility y el CFE-CGC, pidieron huelga el 18 de septiembre en una declaración conjunta.









The Syndicate the Base, mayoría entre los conductores Rer, llamó a Strike el 10 de septiembre en un comunicado de prensa compartido en su página de Facebook. No especificó si se unió a la movilización de 18.