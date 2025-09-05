Censura o no de un futuro gobierno, disolución o incluso renuncia de Macron: en LR, el retorno de las divisiones

Publicado el 4 de septiembre de 2025 a las 5.15 p.m.

Actualizado el 4 de septiembre de 2025 a las 6:07 p.m. Lectura: 2 min.







El regreso a la fiesta de Les Républicains (LR) este fin de semana en Port-Marly, en The Yvelines, promete estar tan agitado como confundido. Por un lado, porque se llevará a cabo justo antes del voto de confianza del 8 de septiembre en la Asamblea Nacional, lo que debería actuar en la caída del gobierno de François Bayrou; Por otro lado porque un cierto reinado “Cacofonía” En las filas de la formación correcta en la conducción a tomar …









Este jueves 4 de septiembre, fue Laurent Wauquiez, líder de los diputados de LR en la Asamblea Nacional, y Bruno Retailleau, jefe del partido y también ministro del interior, que se opuso públicamente. En BFMTV, el primero aseguró que el LRS electo no censurará “Ni un gobierno de PS ni un gobierno de RN” para evitar “Inestabilidad catastrófica”. “No somos uno de los que dejan a los gobiernos en este país, simplemente (…) Porque creo que la inestabilidad es catastrófica para el país “dijo.





Según su séquito, el diputado de Haute-Loire definió esta línea “Del verano de 2024” Después de la disolución, cuando se había comprometido a “No censurar automáticamente a ningún gobierno, a menos que haya ministros LFI”. “Pero obviamente, nada está prohibido entonces de acuerdo con la política que se lleva a cabo”agregó esta fuente a la Agencia France-Presse.









Pero Laurent Wauquiez fue rápidamente contradicho por el presidente de su entrenamiento, Bruno Retailleau, quien rechaza todo “Cheque blanco” a los socialistas. “El derecho siempre rechazará la peor política para la estabilidad del país, pero no hay duda de respaldar lo peor de las políticas”dijo en la red social X, y agregó que “Si LR ha acordado ingresar al gobierno, es precisamente evitar que la izquierda acceda a energía”.





Además del jefe de los diputados de LR y el líder del partido, las opiniones divergen ampliamente dentro de la derecha. El ex presidente Nicolas Sarkozy quiere una disolución, el presidente de la región Ile-de-France, Valérie Pécresse, y el presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, David Lisnard, suplican una renuncia de Emmanuel Macron cuando el presidente de Hauts-de-France Xavier Bertrand refiere al primer ministro.





“La acumulación de voces discordantes debilita el liderazgo de retaillaau”





Baste decir que el voto de confianza solicitado por François Bayrou ha sacudido los planes de Bruno Retailleau: Dar la imagen de un Partido de Tiburón y United es una ambición socavada por el regreso de las divisiones que han caracterizado a LR en los últimos años. “El Congreso debía abrir un nuevo paso para Bruno Retailleau, pero las noticias lo aplastanobserva una fuente parlamentaria. La acumulación de voces discordantes debilita su liderazgo. »»









El ex presidente de LR Eric Ciotti, que se combinó con la manifestación nacional durante las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024, no falló en la oportunidad de burlarse de su antiguo partido y una vez más llegó a sus votantes. “La cacofonía alcanza su altura entre los republicanos”deplora un comunicado de prensa, acusándolos “Considerar hoy no para censurar al gobierno de Bayrou y, lo que es peor, llegar a un futuro gobierno socialista”.





Antes del verano, Bruno Retailleau, que alimentaba las ambiciones de Elíseo, había prometido “Levanta una ola azul” Durante las elecciones municipales de marzo de 2026, mientras que la derecha perdió el jefe de las ciudades más grandes del país. Una alusión a la marea de la derecha en las elecciones de 2014 que resultó en la conquista de cien ayuntamientos de más de 9,000 habitantes a expensas de la izquierda, uno de los últimos éxitos para una parte que desde entonces ha acumulado las decepciones.