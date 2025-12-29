qué recordar de la reunión entre Trump y Zelensky el domingo por la noche





“No quiero decir cuándo, pero creo que llegaremos”: Donald Trump quiso mostrarse optimista el domingo por la tarde sobre la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania tras su reunión en Florida con Volodymyr Zelensky, pero sin detallar avances concretos. Hablando desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, donde recibió al líder ucraniano en presencia de varios altos funcionarios de ambos países, el presidente estadounidense dijo que las próximas semanas dirán si la guerra puede terminar.





“Fue una negociación muy difícil”dijo el presidente estadounidense, refiriéndose a “mucho progreso”. También se ofreció a venir y hablar ante el Parlamento ucraniano para avanzar en su plan de paz. Junto a él, Volodymyr Zelensky también se mostró entusiasmado y habló de “gran progreso”en particular “90%” del plan de paz estadounidense de veinte puntos ” aprobado “del “garantías de seguridad” para Ucrania “aprobado” para algunos y “casi aprobado” para otros, así como“Se está ultimando un plan de prosperidad”.





• Un plan de paz revisado





Zelensky jugó un gran papel en esta reunión, deseoso sobre todo de obtener el visto bueno de Donald Trump sobre una nueva versión del plan de paz presentado por Washington hace casi un mes, reelaborado después de duras negociaciones exigidas por Kiev, que consideró la primera versión demasiado cercana a las exigencias rusas.





La nueva versión propone congelar las posiciones actuales sin ofrecer una solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que controla alrededor del 20% de Ucrania.









El nuevo documento también abandona dos demandas clave del Kremlin: una retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk en Donbass y un compromiso jurídicamente vinculante de Ucrania de no unirse a la OTAN.





Sobre Donbass, cuestión central para cualquier resultado del conflicto, Donald Trump aseguró: “Nos estamos acercando mucho, tal vez incluso muy cerca”, de un acuerdo. Además del destino de esta región del este de Ucrania reivindicada por Moscú, y de la central nuclear de Zaporizhia ocupada por soldados rusos en el sur, los dos líderes discutieron las garantías de seguridad que Occidente podría ofrecer en el marco de un posible acuerdo de paz.





• Las condiciones de Putin





Unas horas antes de la reunión, el presidente estadounidense mantuvo un intercambio telefónico con Vladimir Putin, a quien consideraba “muy productivo”. Pero mientras Ucrania y los líderes europeos siguen acusándolo de ser responsable de la continuación de la guerra que él mismo inició, Donald Trump juzgó al jefe del Kremlin de la misma manera. ” grave “ como Volodymyr Zelensky en su deseo de poner fin al conflicto.





El Kremlin, por su parte, volvió a llamar a Ucrania, “para terminar” a la guerra, a tomar “la decisión valiente” retirarse de la parte oriental de la región de Donetsk que todavía controla, una condición importante para que Rusia ponga fin a las hostilidades.





Para Rusia, que encontró en Donald Trump un relevo eficaz para algunas de sus demandas, “Europa y la Unión Europea se han convertido en el principal obstáculo para la paz”según el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.





Rusia, bajo una presión cada vez mayor sobre el terreno, bombardeó Kiev y su región el sábado, privando a más de un millón de hogares de electricidad durante horas, y luego anunció la captura de dos nuevas ciudades en el este de Ucrania.





• El papel de Europa





Después de sus conversaciones, Volodymyr Zelensky y Donald Trump hablaron por teléfono con varios líderes europeos, que el día anterior habían brindado su “apoyo profundo” en Kyiv.









Pocas horas después de la reunión de Florida, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes por la mañana una reunión de los aliados de Kiev en París a principios de enero sobre garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia.





“Reuniremos a los países de la Coalición de los Dispuestos en París a principios de enero para ultimar las contribuciones concretas de cada uno”escribió en X Emmanuel Macron.









“Estamos avanzando en materia de garantías de seguridad, que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera”afirmó el líder francés, que también habló a solas con Volodymyr Zelensky.