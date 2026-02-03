Stephen Miller reconoce posibles fallos, Trump quiere una “desescalada”… Actualización sobre la situación





La administración Trump está tratando de limitar el daño. Stephen Miller, asesor del presidente estadounidense, habló el martes 27 de enero de posibles violaciones de “ protocolo » de la policía federal de inmigración que disparó y mató a Alex Pretti, una enfermera de 37 años, el sábado 24 de enero, durante las protestas en Minneapolis.









Este cambio de tono se produce en paralelo al anuncio de Donald Trump de una “pequeña desescalada” en la operación antiinmigración que tiene como objetivo la ciudad de Minnesota, mientras la ira sigue creciendo tras la muerte de dos manifestantes asesinados por la policía federal de inmigración (ICE) y la policía fronteriza (CPB) desde principios de enero. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Posibles violaciones del “protocolo”, admite Stephen Miller





Stephen Miller, asesor muy influyente y muy radical de Donald Trump, declaró el martes que la muerte de Alex Pretti el sábado en Minneapolis podría deberse a violaciones de “protocolo” agentes federales que lo mataron. “Estamos investigando por qué el equipo de la Policía de Protección Fronteriza puede no haber seguido el protocolo”indica en un comunicado enviado a la Agence France-Presse.





Un claro cambio de postura por parte del subjefe de gabinete de Donald Trump que, este fin de semana, salió rápidamente en defensa de los agentes de la policía fronteriza que dispararon a la enfermera de 37 años, llamando a Alex Pretti ” asesino potencial “.









La Casa Blanca dijo más tarde que Stephen Miller se refería a “directrices generales” dirigido a agentes de inmigración que operan en el estado, en lugar del incidente específico en el que Alex Pretti fue asesinado. Agregó que los responsables “Examinaría por qué no había recursos adicionales de protección de la fuerza para apoyar la operación” destinado a deportar a inmigrantes indocumentados de Minnesota.





Ahora es Tom Homan, el emisario de Donald Trump que lo nombró “Border Czar” (“zar de la frontera”, en francés), quien está a cargo de la operación antiinmigrantes, reemplazando al jefe de la policía fronteriza, Greg Bovino, que debía abandonar Minneapolis con algunos de los 3.000 agentes federales desplegados durante varias semanas. Tom Homan se reunió el martes con funcionarios demócratas locales que critican duramente las operaciones de desalojo. “Aunque no estemos de acuerdo en todo, estas reuniones son un punto de partida productivo”declaró el emisario de Donald Trump en la plataforma X.





• Donald Trump promete una “pequeña desescalada”





Tras la llegada de su asesor encargado de calmar las tensiones en torno a la operación antiinmigración, el presidente estadounidense anunció una “pequeña desescalada” en Mineápolis. “No es una retirada, es un pequeño cambio”advirtió sin embargo el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista en el canal Fox News.









Sobre la muerte de Alex Pretti, Donald Trump dijo que quería “una investigación honorable” que él mirará “de cerca”. El presidente estadounidense se negó a caracterizar a la víctima como“asesino”a diferencia de su asesor Stephen Miller. “Dicho esto, no deberíamos (…) llegar con un arma» en una manifestación, dijo.





Aunque se ha dejado llevar ante fuertes críticas, incluso de su propio bando, Donald Trump no tiene intención de revisar su política de inmigración. Indicó que su ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya oposición pide su dimisión, permaneció en el cargo.





• Un diputado demócrata atacado





Nuevo episodio de tensiones: el ataque del martes por la noche a la diputada demócrata de origen somalí Ilhan Omar, figura de la izquierda estadounidense, durante una reunión pública en Minneapolis. Un individuo se abalanzó sobre el funcionario electo blandiendo una jeringa llena de un líquido maloliente no identificado, antes de ser detenido por los servicios de seguridad.









Ilhan Omar, uno de los blancos favoritos de los ataques verbales de Donald Trump contra los demócratas, continuó ilesa su discurso. “Debemos abolir de una vez por todas” la policía de inmigración y la ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “debe dimitir”dijo.





La izquierda estadounidense se opone al gran despliegue en Minneapolis de agentes federales que han venido a arrestar a un gran número de inmigrantes indocumentados para cumplir la promesa de Donald Trump de aumentar las expulsiones.









• El jugador de baloncesto francés Victor Wembanyama “horrorizado”





El jugador francés de la NBA Victor Wembanyama dijo el martes “horrorizado” por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, asesinados en Minneapolis por disparos de agentes federales al margen de las operaciones antiinmigración lanzadas por Donald Trump. “Veo la noticia y me horrorizo”respondió el pívot de los San Antonio Spurs cuando fue interrogado al margen del entrenamiento de su equipo. el juzgo “Es una locura que la gente intente fingir que asesinar a civiles es aceptable”mientras que algunos en el gobierno estadounidense defendieron a los agentes involucrados.





• La justicia bloquea la expulsión de un niño de 5 años detenido





Los tribunales también han bloqueado, mientras impugnen su detención, la expulsión de Estados Unidos de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre de origen ecuatoriano, detenidos la semana pasada. Se volvió viral una fotografía que muestra al niño asustado, con un sombrero azul con orejas de conejo y su mochila sostenida por una figura vestida de negro.





Un agente federal también fue rechazado cuando intentaba ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país cuyo presidente, Daniel Noboa, es aliado de Donald Trump.