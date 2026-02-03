El senador LR quiere reintroducir varios pesticidas prohibidos, incluido el acetamiprid, un neonicotinoide.





El senador republicano Laurent Duplomb anunció que había presentado este lunes 2 de febrero un proyecto de ley destinado a autorizar la reintroducción de varios pesticidas prohibidos en Francia, pocos meses después de provocar un gran movimiento de protesta tras una primera “Ley Duplomb”.









Tras la censura por parte del Consejo Constitucional de determinadas medidas contenidas en esta primera ley, el senador de Alto Loira reitera su propuesta con este nuevo texto, registrado el lunes por los servicios del Senado, destinado a “mitigar la sobretransposición relativa al uso de productos fitosanitarios para evitar la desaparición de determinados sectores agrícolas”.





Su proyecto de ley, cuyo calendario de exámenes aún no se conoce, se resume en tres artículos. Según él, prevén la reintroducción, bajo estricta supervisión, de dos insecticidas de la familia de los neonicotinoides, prohibidos en Francia pero autorizados en el resto de Europa: el acetamiprid y la flupiradiflurona.





Evitar una mayor censura por parte del Consejo Constitucional





“No podemos seguir postergando este tema que constituye sectores enteros de nuestra soberanía alimentaria”lanzó el senador durante una conferencia en el Senado sobre el “Decadencia agrícola”. “Si seguimos haciendo la vista gorda y barriendo el polvo debajo de la alfombra, nos convertiríamos en culpables (de ver) a nuestros hijos, no viviendo peor en términos de salud, sino quizás en el futuro pasando hambre”añadió.





Este íntimo amigo de Laurent Wauquiez, que presenta este texto con varios cosignatarios centristas, macronistas, radicales y Horizons, explicó que el Consejo de Estado se ocuparía de este texto, cuyas modalidades técnicas estaban diseñadas para pasar el filtro del Consejo Constitucional.





Un debate en la Asamblea el miércoles 11 de febrero





De hecho, este verano el Consejo Constitucional había censurado la disposición más controvertida del primer “Ley Duplomb”que preveía la reintroducción condicional de acetamiprid.





Los Sabios estimaron en agosto que “falta de supervisión suficiente” sobre la duración, el tipo o la técnica del tratamiento y sobre los sectores afectados, esta medida era contraria a la Carta Medioambiental, que tiene valor constitucional y establece en particular “el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y respetuoso de la salud” así como el “deber de participar en la preservación y mejora del medio ambiente”.









La reintroducción del acetamiprid, tóxico para la biodiversidad y potencialmente para la salud humana, fue exigida por la FNSEA y la Coordinación Rural (2º sindicato), en particular para los productores de remolacha azucarera que afirman no tener ninguna solución para proteger eficazmente sus cultivos.









Una petición que pide su derogación ha reunido más de 2,1 millones de firmas, muy por encima de las 500.000 firmas que permiten un debate en la Asamblea Nacional. Este debate tendrá lugar el miércoles 11 de febrero en el Palacio Borbón.