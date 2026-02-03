qué contiene el texto definitivamente adoptado, tras el rechazo de las últimas mociones de censura





La serie de presupuestos para 2026 está llegando, ¡por fin! – al final. El presupuesto fue adoptado definitivamente este lunes 2 de febrero tras el rechazo de las mociones de censura de la izquierda -excluyendo al Partido Socialista (PS)- y de la Agrupación Nacional. Un alivio para el Primer Ministro, Sébastien Lecornu, que confirma su puesto en Matignon. Tras el dictamen del Consejo Constitucional, el texto podría promulgarse a mediados de febrero.





Descrito como “socialista” por parte de la derecha, “austeridad” Por parte de la izquierda radical, el proyecto de ley de finanzas (PLF) refleja sobre todo el difícil compromiso alcanzado por el Gobierno con el Parlamento. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de lo que contiene el texto.





• El déficit al 5% del PIB





La copia inicial del presupuesto preveía reducir el déficit público al 4,7% del PIB en 2026, frente al 5,4% del PIB en 2025. Finalmente se estabilizará en el 5%, debido a las concesiones otorgadas en particular al PS, ya sea en el presupuesto de la Seguridad Social o en el del Estado. El esfuerzo se distribuirá entre el gasto público, que aumentará del 56,8 al 56,7% del PIB, y el tipo impositivo obligatorio, que aumentará del 43,6 al 43,9%. Cabe señalar que el déficit del Estado se estima en 134,6 mil millones de euros en la versión final del texto, frente a 124,7 en 2025.









El ponente general del presupuesto en el Senado, Jean-François Husson (LR), critica una copia que “Agrava el déficit en más de 10.000 millones de euros respecto al presupuesto inicial”y que seguirá aumentando la deuda, “al 118,2% del PIB en 2026 (118,3 según la última cifra del gobierno, nota del editor), en comparación con el 115,9% en 2025”. Todo ello mientras ejerce presión sobre las empresas. “la parte esencial de las subidas de impuestos”. Sébastien Lecornu prefirió subrayar a los diputados, el 27 de enero, que “Por primera vez en mucho tiempo (…) el gasto realmente se está desacelerando. En 2026, el aumento del gasto público en términos de volumen cae al 0,9% frente al 1,7% en 2025 y más del 2% en años anteriores.. En definitiva una cuestión de punto de vista.





• Las empresas participarán en los ingresos…





En comparación con la versión inicial del presupuesto, las empresas pueden lamentar varias renuncias a los recortes fiscales: el recargo sobre los beneficios de las grandes empresas debería aportar 7.300 millones en 2026, en lugar de los 4 previstos inicialmente (y 8.000 millones en 2025). El Gobierno también volvió a la reducción prevista de la Contribución al Valor Añadido Empresarial (CVAE), recuperando 1.300 millones.





Si los empresarios denunciaron estos retrocesos, el gobierno destacó la estabilidad del marco fiscal: “El 99% de las empresas no verán cambios impositivos en 2026”subrayó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.





•… pero no los hogares más ricos





En cuanto a los hogares, la estabilidad también tiene prioridad, ya que el Gobierno ha renunciado a congelar la escala del impuesto sobre la renta. Los jubilados mantienen su reducción del 10% en este impuesto.









Sin embargo, en la copia se encuentran nuevos impuestos: el de 2 euros para los paquetes pequeños con un valor inferior a 150 euros procedentes de países fuera de la UE o el aumento del de los timbres fiscales necesarios para una primera solicitud o la renovación de un permiso de residencia… El del vapeo, por su parte, ha sido retirado.





Y los socialistas no lograron aprobar las medidas para gravar los ingresos altos que habían apoyado, ya fuera el impuesto Zucman o una nueva versión del Impuesto sobre el Patrimonio. El impuesto a las sociedades holding, reducido al mínimo, debería generar alrededor de 100 millones de euros al año.





• Aumento del gasto en el ejército.





El 27 de enero, el Primer Ministro subrayó que el “corazón político” del presupuesto residió “en el esfuerzo militar”. Los créditos de defensa aumentan así en 6.500 millones, mientras que otros “misiones” ven su presupuesto estancarse o incluso disminuir, excluyendo a los ministerios gubernamentales.





• Reducción de la dotación Francia 2030





El programa de inversiones Francia 2030 se redujo en 1.100 millones de euros, mientras que el Fondo Verde para apoyar la transición ecológica en los territorios vio aumentar su presupuesto de 1.150 millones en 2025 a 850 millones en 2026. Una caída ciertamente menos pronunciada de lo esperado.









• Eliminación de la revista “60 millones de consumidores”





La liquidación del organismo público y su revista “60 millones de consumidores” fue confirmada en el presupuesto de 2026. Hay 60 empleados que corren el riesgo de ser despedidos, a menos que se encuentre un comprador privado, como quisiera el gobierno. La liquidación del Instituto, creado en 1966 y convertido en establecimiento público industrial y comercial (EPIC) en 1990, debería costar 8 millones de euros según el gobierno. La CFDT del SNME menciona un costo de “11 millones” euros.





• Mantener el presupuesto de MaPrimeRénov





El presupuesto previsto para las ayudas a la renovación energética de MaPrimeRénov es de 3.600 millones de euros, una dotación equivalente a la del año pasado, pero que cuesta menos al Estado gracias al mayor uso de los certificados de ahorro energético.





Con estos fondos, la Agencia Nacional de la Vivienda prevé financiar 150.000 obras de renovación aisladas (cambio de caldera o ventanas) y 120.000 renovaciones globales de viviendas, un objetivo ya reducido por los 83.000 expedientes todavía en stock a finales de año. La ventana de solicitud de subsidios debería reabrirse para todos los hogares, según la promesa del gobierno, después de un período de pausa y luego de una reapertura parcial reservada para los más pobres en 2025.





• El bono de actividad revalorizado





Los socialistas se alegraron de haber obtenido un impulso al bono de actividad pagado a los trabajadores con bajos ingresos, de 50 euros mensuales de media, lo que representa un coste estimado de 700 millones de euros en 2026.





• Generalización de comidas a 1 euro para estudiantes





Otros motivos de satisfacción para ellos son la generalización de las comidas a un euro para los estudiantes, apoyada por la diputada socialista Fatiha Keloua Hachi, la revalorización de las ayudas personalizadas a la vivienda (APL), o incluso una sangría menor de lo esperado para los ingresos de los propietarios sociales.









• Eliminación de 4.000 puestos docentes y otros recortes de gastos





Las otras fuerzas de izquierda se centraron en cambio en recortes de gastos, acusando al gobierno de recuperar con una mano lo que dio con la otra. “Tenemos recortes muy importantes que se confirman en varios ministerios o incluso se aumentan”subraya el rebelde presidente del Comité de Finanzas de la Asamblea, Éric Coquerel, enumerando “Cohesión territorial, ayuda al desarrollo, deporte, agricultura, cultura o ecología”.





También está en el punto de mira de La France insoumise el aumento de los impuestos para renovar los permisos de residencia, o el hecho de reservar a los solicitantes de empleo la posibilidad de financiar su permiso de conducción a través de la Cuenta Personal de Formación (CPF), algo que también criticó la RN. La izquierda, en cambio, se une para denunciar la eliminación de 4.000 plazas docentes para el inicio del curso escolar 2026.