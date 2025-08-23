Sindicatos, partidos políticos ... ¿quién llama a hacer qué?





“Bloquear todo” 10 de septiembre? Las confederaciones sindicales, impulsadas por sus bases y ciertas federaciones, siguen sospechando de la iniciativa, incluidos varios funcionarios sindicales temen los intentos de recuperación; Este movimiento, aún muy nebuloso, recuerda el de “Chalecos amarillos” En 2018, cuyos sindicatos se habían mantenido bastante distantes.









Por su parte, la izquierda, que ha regresado a la escuela desde mediados de la semana con las universidades de verano de varios partidos, está más involucrado a favor del apoyo al movimiento “bloquea todo”, mientras que la manifestación nacional es muy clara. Mientras se acerca la fecha, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance para desenredar quién apoya, anti o incluso frío.





• apoyo





En términos de sindicatos, varios de los organismos y federaciones departamentales de CGT, incluidas las de química y comercio, ya han decidido apoyar el movimiento, sin esperar el consejo de la Oficina Confederal, que se reunirá el próximo martes y miércoles para definir un puesto oficial.





En el lado político, la izquierda practica el apoyo del movimiento de bloqueo del 10 de septiembre, con la censura del gobierno en línea.





El líder de LFI Jean-Luc Mélenchon que, el viernes por la noche, llamó muy claramente al “Huelga general” Durante el movimiento de protesta, espera que lo ayude a derribar el gobierno de François Bayrou. “El 10 de septiembre debe ser un día de bloqueo general, es decir, con respecto a los asalariados, que el 10 de septiembre, es la huelga general”lanzó el líder de los rebeldes, frente a varios miles de activistas en Châteauneuf-sur-Isère, en Drôme.





Por su parte, el jefe de los ecologistas, Marine Tondelier también llama para apoyar esta movilización y aquellos que provengan de los sindicatos, estimando en “Liberación” el miércoles que: “El futuro de nuestro país se juega en (los) movimientos anunciados al comienzo del año escolar”. Pero ella dice que rechaza cualquier recuperación, invitando a las partes a no “Suponiendo todo al organizar una competencia de número de banderas o incomodar a los manifestantes porque tendrían la impresión de caminar por los pasos de este o aquel candidato presidencial”.





Los socialistas también son bastante favorables para los llamados a los colectivos de ciudadanos que “bloqueen todo” en Francia el 10 de septiembre. Esto es sugerido por el primer secretario del Partido Socialista. ” Estaremos allí el 10 de septiembre y los días siguientes “Prometió Olivier Faure. No para” canal, domar, instrumentalizar o enviar “Este movimiento pero para” Ofrecerle una salida política que no sea la extrema derecha ». “El 10 de septiembre, habrá una fuerte movilización de la cual cada medida puede estar a la altura de la exasperación y el rechazo del poder actual. Puede ser masivo. No conocemos completamente los contornos. Sus afirmaciones están borrosas, pero tenemos que acompañarlo”dijo durante una intervención en los días de verano de los ecologistas en Estrasburgo.









• Anti anti









Sin embargo, “Nuestros miembros y votantes son libres de hacer lo que quieran”agrega al vicepresidente a cargo de la capacitación de los miembros del partido en la llama, mientras dice que teme los desbordamientos al margen de las procesiones.





“No estamos allí para tomar una posición sobre los movimientos sociales, fuimos elegidos alrededor de Marine Le Pen en la Asamblea Nacional para defender las posiciones de los franceses, las clases populares, las clases medias, los que trabajan, jubilados de aquellos que ya no pueden venir a gravarlas”abundó en Europa 1 el viernes MP Rn Thomas Ménée, pidiendo no “Bordó al país”.





• Prudente





El CGT, los primeros representantes sindicales en hablar públicamente sobre el tema, fue cauteloso el viernes sobre la iniciativa en espera de la posición oficial de la Oficina Confederal. Si “Demandas sociales y denuncia” el borrador del presupuesto se une “Completamente nuestro análisis”, “En el resto, las cosas son muy nebulosas”juzgó a Sophie Binet, líder del CGT, en Francia Inter. Mientras saluda “La multiplicación de iniciativas de movilización”OMS “Muestra el deseo de acción y la gran ira social”el CGT permanece “Muy atento a los intentos de núcleos e instrumentalización de la extrema derecha, que, en ciertos lugares, trata de desarrollar discursos antiunión” o dirigirlo contra “Inmigrantes”.









En Force Ouvrière, algunos activistas se preguntan: “Se nos pregunta qué es este día del 10 de septiembre”testifica a Patricia Drevon, secretaria confederal. Mientras tanto, el interengo (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa y Solides) se convocó el 1 de septiembre “Definirá los métodos de acción”recuerda el secretario confederal de Patricia Drevon. “Necesariamente habrá un día de acción”asegura al gerente, pero “En Inter -union, no, no es posible decidir unirse el 10 de septiembre”. Cuanto “Ahora que Mélenchon ha llamado para apoyar el movimiento, ciertamente no nos respaldaremos LFI”señala un funcionario del sindicato bajo el anonimato.