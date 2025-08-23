Después de la cumbre de Trump-Putine, los europeos listos para “mantener la presión” en Rusia, Macron pide vigilancia

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 12:43 p.m.

Actualizado el 16 de agosto de 2025 a la 1:30 p.m. Lectura: 1 min.







Los líderes europeos dijeron este sábado 16 de agosto, ser “Listo para mantener la presión” Sobre Rusia “a través de las sanciones, el día después de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin.





“Continuaremos fortaleciendo las sanciones y las medidas económicas específicas para pesar sobre la economía de la guerra rusa, hasta el establecimiento de una paz justa y duradera”declararon en un comunicado de prensa firmado en particular por el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz.





Macron: “Mantener presión” sobre Rusia





Emmanuel Macron también pidió este sábado para mantener “Presión” en Rusia tanto “Que no se ha concluido una paz sólida y duradera de los derechos de Ucrania”.









En un mensaje publicado en x Después de los diversos contactos diplomáticos consecutivos en la cumbre de Trump-Putine en Alaska, Emmanuel Macron también juzgó “Esencial aprender todas las lecciones de los últimos 30 años, y en particular la propensión bien establecida de Rusia a no mantener sus propios compromisos”.









EL “Esfuerzos” Donald Trump “Acercarnos más que nunca” Al final de la guerra en Ucrania, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este sábado.





“Aunque se han progresado, el siguiente paso debería ser las nuevas discusiones que involucren” El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agregó el jefe de gobierno británico en un comunicado. “El camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin él”dijo.