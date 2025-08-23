Presupuesto, regreso político ... Bayrou celebrará una conferencia de prensa el lunes a las 4 p.m.





El primer ministro François Bayrou celebrará una conferencia de prensa el lunes a las 4 p.m. El sábado, anunció Matignon el sábado, cuando el Jefe de Gobierno discute un año escolar político muy delicado, marcado por la preparación del presupuesto 2026 y las llamadas para bloquear el país el 10 de septiembre.





François Bayrou está notablemente amenazado con una moción de censura desde la presentación a mediados de julio de las pautas presupuestarias que proporcionan casi 44 mil millones de euros en ahorros el próximo año.













El primer ministro preparó este año escolar político en una cena con Emmanuel Macron el jueves pasado en la residencia de vacaciones presidenciales del fuerte de Brégançon.





El Jefe de Estado expresó públicamente su apoyo a él, en una entrevista publicada por “Paris Match”.





François Bayrou “Es mi amigo … mi compañero de viaje. Tiene la capacidad de mantener este gobierno que no es habitual”explicó, juzgando su plan de ahorro presupuestario “Lucido y valiente”.





Bayrou atacado por una moción de censura





Pero Rebellious France (LFI) dijo que presentaría una moción de censura el 23 de septiembre, reanudó los debates en la Asamblea Nacional. Los otros partidos izquierdistas, en particular los socialistas, parecen listos para votarlo si las propuestas de François Bayrou no evolucionan, y la manifestación nacional también causa la amenaza.





El líder rebelde Jean-Luc Mélenchon llamó el viernes para transformarse en “Huelga general” Llamadas para bloquear el país el 10 de septiembre, lanzado en las redes sociales:







“Necesitamos la huelga general el 10 de septiembre porque el 23 de septiembre, depositaremos la moción de censura para derribar el gobierno de François Bayrou”, dijo.





El gobierno, por su parte, relanzará consultas el lunes con los socios sociales, inicialmente, luego con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.





El Ministro de Trabajo, Astrid Panosyan-Bouvet, recibirá organizaciones sindicales y de empleadores a partir del lunes antes de la apertura de una negociación sobre el “Modernización del mercado laboral” y el “Calidad del trabajo”según su ministerio.









Esta negociación es la tercera a la que François Bayrou quiere invitar a los socios sociales, después de eso en una nueva reforma del seguro de desempleo y otra sobre la abolición de dos vacaciones, una de sus propuestas presupuestarias más disputadas.



