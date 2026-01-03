Simon Leys, el especialista en China que intentó advertir de las atrocidades de la Revolución Cultural… a su costa

para ir más lejos





“Les rogamos, les rogamos, lean “El traje nuevo del presidente Mao”. » Este 13 de diciembre de 1971, en “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, el sinólogo René Etiemble saluda el libro de Simon Leys, “perturbador”, de los cuales “vamos a salir (…) más convencidos que nunca de que, sin libertad, no hay socialismo “con rostro humano”. Nada más que termiteros ». Valiente pero cautelosa, nuestra revista publicó poco después otra opinión, esta vez venenosa, escrita por el ensayista maoísta Jean Daubier. Aborda una obra que “lleno de errores y afirmaciones incontrolables”. El resto de la prensa de izquierda se pronuncia en el mismo tono: “El autor claramente no tiene experiencia con lo que está hablando”. muerde a “Le Monde”, mientras que la revista “Tel Quel” de Philippe Sollers ataca a este calumniador, acusado por sus detractores de ser un fascista pagado por la CIA.





Apasionado por George Orwell





¿Qué sacrilegio cometió aquel de quien sólo conocemos el seudónimo, Simon Leys, y que no es otro que Pierre Ryckmans, un sinólogo belga afincado en Hong Kong? Desde este entonces enclave británico, comprendió los estragos de este movimiento que Mao lanzó en 196…