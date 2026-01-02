“La izquierda puede gobernar”: Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, quiere “dar ejemplo al mundo”

Publicado el 2 de enero de 2026 a las 7:49 am,

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, prometió el jueves 1ejem Enero, el primer día de su toma de posesión, “dar ejemplo al mundo” mostrando que “La izquierda puede gobernar” en un discurso con motivo de su toma de posesión. “Muchos nos estarán mirando, quieren saber si la izquierda puede gobernar. (…) Quieren saber si las dificultades que les afectan se pueden resolver. Entonces, unidos, impulsados ​​por nuestra determinación, haremos lo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: daremos un ejemplo al mundo”.lanzó el funcionario electo de 34 años.









Ante un público de miles de personas reunidas en el frío a los pies del ayuntamiento de Manhattan, el nuevo alcalde, del pequeño grupo Socialistas Democráticos de América, aseguró que no incumplirá sus promesas de campaña, basadas en la lucha contra el elevado coste de la vida.





“Servicio universal de guardería”, “congelación del alquiler”, “autobuses rápidos y gratuitos”… “A partir de hoy gobernaremos con amplitud y audacia”dijo. “Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos puede culpar por falta de coraje y de intentarlo”. añadió.





“Fui elegido socialista democrático, gobernaré como socialista democrático”volvió a prometer el nuevo alcalde de la Gran Manzana.









Tregua con Donald Trump





Sólo mencionó una vez el nombre de Donald Trump, para decir que pretendía responder a las expectativas de los votantes que votaron por el republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, a menudo motivados por el aumento del coste de la vida.





Posible señal de que la tregua entre los dos hombres continúa desde su encuentro en la Casa Blanca a finales de noviembre, durante el cual se mostraron amistosos, en contraste con una campaña muy tensa.









Después de una primera toma de posesión a medianoche en una antigua estación de metro en desuso, frente a Letitia James, fiscal demócrata del estado de Nueva York y enemiga declarada de Donald Trump, fue frente a Bernie Sanders, el campeón de la izquierda estadounidense, que el nuevo alcalde prestó juramento por la tarde.





“En un momento de la historia de nuestro país en el que vemos demasiado odio, demasiada división y demasiada injusticia, ¡gracias por elegir a Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York! »dijo a la multitud el senador de Vermont, de 84 años.





” Esperanza “





Como lo había hecho unas horas antes, fue sobre un ejemplar del Corán donde prestó juramento el primer alcalde musulmán de la historia de la ciudad, junto con su esposa, la ilustradora y ceramista Rama Duwaji.





Otra estrella de los progresistas estadounidenses, Alexandria Ocasio-Cortez, elegida por Nueva York a la Cámara de Representantes, subió al escenario al son de las primeras notas de “NUEVAYoL” de Bad Bunny, que rinde homenaje a la cultura neoyorquina y puertorriqueña. En estos “tiempos insostenibles”la ciudad tiene “¡Elige el coraje sobre el miedo!” »le dijo a la multitud.









Entre el público, Ken Foster, de 61 años, empleado del ayuntamiento, que se unió a la campaña de Zohran Mamdani en primavera, se alegró: “Es bastante increíble que hayamos llegado a este momento y verlo asumir el cargo”.





“Hemos apoyado muchas campañas políticas en el pasado que terminaron muy mal, y esta es la primera vez en nuestras vidas que hemos sentido algo parecido a una esperanza política”.informa Jacob Byerly, un científico de 31 años, junto con su esposa Auburn Byerly, una diseñadora arquitectónica de 34 años.





Estrechamente examinado y monitoreado





Zohran Mamdani, un joven electo local de Queens sin mucha experiencia política, tendrá mucho trabajo para implementar sus promesas de campaña, que han despertado grandes expectativas entre la población.





A pocos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026, sus éxitos y fracasos también serán examinados con lupa por el campo demócrata, que sigue buscando inspiración para oponerse a Donald Trump.





Partidario desde hace mucho tiempo de la causa palestina, extremadamente crítico con la política de Israel, el funcionario electo también sabe que está siendo seguido de cerca en la cuestión de la defensa de la comunidad judía, en un contexto de creciente antisemitismo en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos.





Desde su elección, una de sus reclutas dimitió tras la revelación de mensajes antisemitas que había publicado en su juventud en las redes sociales.