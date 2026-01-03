por qué un acuerdo ruso sigue siendo improbable





El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reveló el miércoles 24 de diciembre los detalles del último plan llevado a cabo por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, indicando que había sido negociado entre representantes de Kiev y Washington, y enviado a Moscú para pedir consejo. Este jueves confirmó haber hablado por teléfono con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. “Discutimos algunos detalles importantes del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y una paz duradera”indicó Volodymyr Zelensky en Facebook, saludando un “ muy buena conversacion “.





El documento se complementará con acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania, que abarcarán la seguridad y la reconstrucción. El presidente ucraniano no publicó el borrador de este texto, pero presentó el contenido detallado del plan durante una reunión informativa con periodistas en Kiev. Muchos puntos representarían retrocesos respecto de las demandas rusas formuladas en los últimos meses, particularmente en la cuestión territorial. Por tanto, el plan ya no impone una retirada ucraniana de la región de Donbass.





“El proyecto de texto inicial fue modificado en las últimas semanas tras una fuerte movilización de los socios de Ucrania con el fin de promover las condiciones para una paz que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y garantice los intereses y la seguridad de Europa”saludan las fuentes diplomáticas francesas, que recuerdan el apoyo de Francia a los esfuerzos de Washington “Traer una paz justa y duradera a Ucrania”.









Moscú prepara su reacción





El nuevo documento propone así congelar el frente en las líneas actuales y abrir debates sobre la creación de posibles zonas desmilitarizadas, descritas como “zonas económicas especiales” por los negociadores estadounidenses. Tampoco hay consenso sobre la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, ocupada por Rusia desde 2022 y situada en el sur de Ucrania. Según Volodymyr Zelensky, Estados Unidos propone una gestión conjunta entre Moscú, Kiev y Washington, que considera “muy inapropiado y no del todo realista”. Otra petición clave de Moscú retirada del acuerdo: Ucrania ya no estaría obligada a abandonar formalmente su deseo de unirse a la OTAN, presentado durante años por el Kremlin como una de las causas del conflicto. La posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN sigue siendo escasa porque importantes países miembros, incluido Estados Unidos, se oponen a ello.





Preguntado el miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Moscú estaba en proceso de “formular la propia posición”, negándose a comentar los detalles. Sin embargo, parece poco probable que se produzca una reacción favorable a esta nueva versión. Sobre el terreno, el ejército ruso ha acelerado sus avances en los últimos meses, reivindicando en particular la captura de la ciudad de Siversk, una de las esclusas de la línea de defensa ucraniana en la región de Donetsk.









Aquí está la transcripción completa de cómo Volodymyr Zelensky describió el contenido del acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania.





El plan de 20 puntos



