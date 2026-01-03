por qué un acuerdo ruso sigue siendo improbable

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reveló el miércoles 24 de diciembre los detalles del último plan llevado a cabo por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, indicando que había sido negociado entre representantes de Kiev y Washington, y enviado a Moscú para pedir consejo. Este jueves confirmó haber hablado por teléfono con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. “Discutimos algunos detalles importantes del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y una paz duradera”indicó Volodymyr Zelensky en Facebook, saludando un “ muy buena conversacion “.
El documento se complementará con acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania, que abarcarán la seguridad y la reconstrucción. El presidente ucraniano no publicó el borrador de este texto, pero presentó el contenido detallado del plan durante una reunión informativa con periodistas en Kiev. Muchos puntos representarían retrocesos respecto de las demandas rusas formuladas en los últimos meses, particularmente en la cuestión territorial. Por tanto, el plan ya no impone una retirada ucraniana de la región de Donbass.
“El proyecto de texto inicial fue modificado en las últimas semanas tras una fuerte movilización de los socios de Ucrania con el fin de promover las condiciones para una paz que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y garantice los intereses y la seguridad de Europa”saludan las fuentes diplomáticas francesas, que recuerdan el apoyo de Francia a los esfuerzos de Washington “Traer una paz justa y duradera a Ucrania”.
Moscú prepara su reacción
El nuevo documento propone así congelar el frente en las líneas actuales y abrir debates sobre la creación de posibles zonas desmilitarizadas, descritas como “zonas económicas especiales” por los negociadores estadounidenses. Tampoco hay consenso sobre la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, ocupada por Rusia desde 2022 y situada en el sur de Ucrania. Según Volodymyr Zelensky, Estados Unidos propone una gestión conjunta entre Moscú, Kiev y Washington, que considera “muy inapropiado y no del todo realista”. Otra petición clave de Moscú retirada del acuerdo: Ucrania ya no estaría obligada a abandonar formalmente su deseo de unirse a la OTAN, presentado durante años por el Kremlin como una de las causas del conflicto. La posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN sigue siendo escasa porque importantes países miembros, incluido Estados Unidos, se oponen a ello.
Preguntado el miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Moscú estaba en proceso de “formular la propia posición”, negándose a comentar los detalles. Sin embargo, parece poco probable que se produzca una reacción favorable a esta nueva versión. Sobre el terreno, el ejército ruso ha acelerado sus avances en los últimos meses, reivindicando en particular la captura de la ciudad de Siversk, una de las esclusas de la línea de defensa ucraniana en la región de Donetsk.
Aquí está la transcripción completa de cómo Volodymyr Zelensky describió el contenido del acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania.
El plan de 20 puntos
- Se reafirmará la soberanía de Ucrania. Declaramos que Ucrania es un Estado soberano y todos los firmantes del acuerdo lo confirman con sus firmas.
- Este documento es un acuerdo de no agresión completo e incondicional entre Rusia y Ucrania. Para mantener una paz duradera, se establecerá un mecanismo de seguimiento para vigilar la línea de contacto mediante vigilancia aérea no tripulada, para garantizar la pronta notificación de las violaciones y la resolución de las disputas. Los equipos técnicos ultimarán todos los detalles.
- Ucrania recibirá fuertes garantías de seguridad.
- El ejército ucraniano mantendrá una fuerza de 800.000 hombres en tiempos de paz.
- Estados Unidos, la OTAN y los estados signatarios europeos brindarán garantías de seguridad a Ucrania siguiendo el modelo del Artículo 5. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales contra Rusia. Si Ucrania invade Rusia o abre fuego en territorio ruso sin provocación, las garantías de seguridad se considerarán nulas y sin efecto. Si Rusia abre fuego contra Ucrania, entrarán en vigor garantías de seguridad. Las garantías de seguridad bilaterales no están excluidas del presente Acuerdo.
- Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos necesarios para su ratificación.
- Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea dentro de un período precisamente definido y Ucrania se beneficiará en el corto plazo de un acceso privilegiado al mercado europeo.
- Una sólida agenda de desarrollo global para Ucrania, que se definirá en un acuerdo separado sobre inversión y prosperidad futura. Abarcará una amplia gama de áreas económicas, incluidas, entre otras: la creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en sectores de alto crecimiento, incluida la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial; los Estados Unidos y las empresas estadounidenses cooperarán con Ucrania y coinvertirán en la reconstrucción, así como en el desarrollo, la modernización y la operación de la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos sus gasoductos e instalaciones de almacenamiento; se realizarán esfuerzos conjuntos para reconstruir las zonas afectadas por la guerra, restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y zonas residenciales; desarrollo de infraestructura; extracción de minerales y recursos naturales; el Banco Mundial proporcionará un servicio de financiación especial para conseguir fondos que aceleren estos esfuerzos; Se establecerá un grupo de trabajo de alto nivel que preverá el nombramiento de un líder financiero global como administrador, responsable de organizar la implementación del plan de reconstrucción estratégica y maximizar las perspectivas de desarrollo futuro.
- Se crearán varios fondos dedicados a la recuperación de la economía ucraniana, la reconstrucción de áreas y regiones dañadas, así como a cuestiones humanitarias. Estados Unidos y los países europeos crearán un fondo de inversiones y subvenciones de capital con un objetivo de 200.000 millones de dólares para una financiación transparente y eficaz en Ucrania. Se movilizará una amplia gama de inversiones de capital y otros instrumentos financieros para la reconstrucción posconflicto de Ucrania. Las instituciones de reconstrucción global utilizarán mecanismos para fortalecer y facilitar estos esfuerzos. Ucrania aplicará los estándares más exigentes a nivel mundial para atraer inversión extranjera directa. Ucrania se reserva el derecho a una indemnización por los daños causados.
- Tras la conclusión de este acuerdo, Ucrania acelerará el proceso de celebración de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
- Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.
- La central nuclear de Zaporizhia será gestionada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia.
- Ambos países están comprometidos a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas y combatan el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de lenguas minoritarias.
- En las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, la línea de despliegue de tropas en la fecha de este acuerdo se reconoce de facto como línea de contacto. De facto confirmamos como partes que esta es la línea de contacto, donde nos encontramos actualmente. Un grupo de trabajo se reunirá para determinar el redespliegue de las fuerzas necesarias para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros de posibles futuras zonas económicas especiales. Tras una base equivalente para los movimientos militares, se desplegarán fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto para vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Si se toma la decisión de establecer dicha zona, deberá recibir una aprobación especial del Parlamento ucraniano o estar sujeta a un referéndum. La Federación Rusa debe retirar sus tropas de las regiones de Dnepropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Kharkiv para que este acuerdo entre en vigor. Las partes se comprometen a respetar las normas, garantías y obligaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, que se aplican plenamente en el territorio, incluidos los derechos humanos universalmente reconocidos.
- Habiendo acordado futuros acuerdos territoriales, la Federación de Rusia y Ucrania se comprometen a no cambiar estos acuerdos por la fuerza.
- Rusia no impedirá que Ucrania utilice el Dnieper y el Mar Negro con fines comerciales.
- Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes. Todos los prisioneros de guerra restantes, incluidos los condenados en Rusia desde 2014 hasta la fecha, serán intercambiados según el principio de “todos contra todos” (todos los prisioneros detenidos, independientemente de su número respectivo en cada lado, nota del editor). Todos los civiles y rehenes detenidos, incluidos niños y presos políticos, serán liberados. Se tomarán medidas para remediar los problemas y el sufrimiento de las víctimas del conflicto.
- Ucrania debe celebrar elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.
- Este Acuerdo es legalmente vinculante. Su implementación será monitoreada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por el presidente Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos formarán parte de este mecanismo. Se aplicarán sanciones en caso de infracciones.
- Una vez que todas las partes hayan aceptado este acuerdo, entrará en vigor inmediatamente un alto el fuego completo.