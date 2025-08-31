Ahorros, impuestos sobre grandes fortunas, pensiones ... la PS presenta su presupuesto alternativo

Publicado el 30 de agosto de 2025 a las 3.30 p.m. Lectura: 2 min.







El partido socialista, “Voluntario” Para asumir el cargo de François Bayrou y el gobierno de Francia, presentó sus propuestas presupuestarias el sábado 30 de agosto del último día de sus universidades de verano en Blois. Entre otras cosas, planea reducir el déficit en 21.7 mil millones de euros en 2026 y la suspensión inmediata de la reforma de las pensiones. Desarrollado durante el verano, este plan debería hacer posible el enfoque de los socialistas, que no votará por la confianza en François Bayrou el 8 de septiembre, probablemente condenarlo a ser derrocado y pedirle a Emmanuel Macron que designe a un primer ministro de izquierda. Hacemos balance.









• Reducir el déficit en 21.7 mil millones de euros





El plan planea reducir el déficit en 21.7 mil millones de euros en 2026, aproximadamente la mitad menos que los 44 mil millones propuestos por el primer ministro François Bayrou, con 14 mil millones de ahorros “Sin involucrar a trabajadores y servicios públicos”y 26.9 mil millones de nuevos ingresos, pesando “Primero en la gran fortuna”.





• Pase el déficit por debajo del 3 % en 2032





Su objetivo es reducir el déficit al 5 % en 2026, contra el 4.6 % dirigido por el gobierno, y propuso descender por debajo de la barra simbólica del 3 % para 2032 en lugar de 2029.





• 19.2 mil millones de inversiones





19.2 mil millones se dedicarían a la inversión, el apoyo al poder adquisitivo y la financiación de la suspensión inmediata de la reforma de pensiones, la PS prometiendo nuevamente el retorno de la edad de salida a 62 contra 64 hoy.









• caída dirigida en CSG





El Partido Rose ofrece una caída específica en el CSG (contribución social general) para salarios de hasta 1.4 salario mínimo, compensado por la creación de un impuesto del 2 % sobre el patrimonio de más de 100 millones de euros, inspirado por el economista Gabriel Zucman y se supone que informa 15 mil millones de euros.









• “Existe otro camino para cumplir con la emergencia”





“La buena noticia en este período, en esta noche, es que existe otro camino para responder a la emergencia”dijo el presidente del grupo PS en la Asamblea, Boris Vallaud, al presentar las líneas principales de este proyecto, que se aparta de las propuestas del nuevo frente popular durante las elecciones legislativas en el verano de 2024.









En su discurso, prometió si la izquierda fue nombrada para Matignon para girar “Hacia los diputados que fueron elegidos en el impulso con un frente republicano” Para encontrar una mayoría.





Señal de la buena voluntad de los socialistas con respecto a la vieja mayoría: el diputado PS Philippe Brun prometió que reanudarían su cuenta en esta hipótesis “Las propuestas del informe René Dosière tenían como objetivo poner fin a una serie de ventajas industriales”. François Bayrou anunció a fines de agosto que había confiado a la ex defensa una misión para identificar estas ventajas, en respuesta a muchos mensajes de los franceses.





El primer secretario de la PS, Olivier Faure, parecía ser una solicitud para Matignon el viernes por la noche, diciendo que los socialistas estaban “Voluntarios para ser el siguiente”y preguntando al jefe de estado “Para responder a esta propuesta”. “No es Bayrou o el Apocalipsis, mañana será su proyecto o el nuestro”dijo entonces que el Primer Ministro multiplica los discursos para defender su estrategia presupuestaria, resumiendo la oposición para elegir entre responsabilidad o caos.









Olivier Faure también prometió “Otra forma de gobernar” Con en particular “el compromiso de no usar 49-3”. Eso “Nos obligará a encontrar compromisos de texto por texto”explicó al socialista, que desea embarcarse a sus socios a la izquierda, para un gobierno “De Ruffin a Glucksmann”sin LFI. Problema: los ecologistas, ex insoumis y generaciones declararon el jueves por un sindicato idéntico al del nuevo Frente Popular (NFP) de 2024, es decir con los rebeldes.