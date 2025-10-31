Impuesto Zucman, suspensión de la reforma de las pensiones… El programa de la Asamblea Nacional de este viernes





Una jornada llena de acontecimientos le espera a este viernes 31 de octubre en la Asamblea Nacional. Los diputados debaten en el hemiciclo sobre la fiscalidad del patrimonio, en el contexto de un ultimátum del PS para más “justicia fiscal”y algunos parlamentarios deben votar en comisión sobre la suspensión de la reforma de las pensiones, otra clave para la no censura.





• Los impuestos a las grandes riquezas en el menú de esta mañana





A partir de las 9:00 horas, los diputados reabrirán los debates sobre el proyecto de presupuesto del Estado, con la delicada cuestión de la fiscalidad sobre el patrimonio y el ahora famoso impuesto Zucman, después de haber aprobado en los últimos días varios impuestos a las grandes empresas o gigantes tecnológicos.





Un signo de la importancia del momento es que el primer ministro Sébastien Lecornu debería acudir a la Asamblea durante el día para participar en los debates, según su entorno, mientras el PS amenaza con censurar en caso de que el gobierno se niegue a gravar las elevadas riquezas. “El día es mayor”subraya un ministro.









En particular, en el menú figura un impuesto propuesto por el Gobierno sobre determinadas sociedades holding, sociedades que poseen participaciones en otras empresas, y que está suscitando debates en su propio bando. Luego vendrán propuestas de todos lados. La Agrupación Nacional y el MoDem propondrán, por ejemplo, sus versiones de un impuesto al patrimonio. La izquierda defenderá, entre otras cosas, la introducción del impuesto del economista Gabriel Zucman, un impuesto mínimo del 2% sobre activos de más de 100 millones de euros.





• Los socialistas intentarán imponer su impuesto Zucman reducido





Los socialistas también propondrán al campo gubernamental su versión de compromiso: el 3% de 10 millones de euros, pero excluyendo a las empresas innovadoras y familiares. Philippe Brun (PS), negociador de su grupo sobre el presupuesto, valora su desempeño en “15 mil millones”una estimación significativamente mayor para este Zucman bis en comparación con cálculos anteriores. Pero le cuesta convencer al resto de la izquierda. “Nunca hemos estado en contra de votar enmiendas alternativas” pero “es un impuesto sifón”estima Eric Coquerel, presidente del Comité de Finanzas de LFI.





Y el horizonte parece bloqueado ante un clamor en el centro y en la RN. “Estamos en contra de todas las versiones”asume Sylvain Maillard (Renacimiento). Zucman es “no, ni ligero ni duro ni nada de nada”insistió Marine Le Pen, jefa de la RN. En cuanto a Sébastien Lecornu, estimó el jueves que“Los impuestos improvisados ​​no deberían crear ciertas quiebras” de empresas. Lo que despierta el pesimismo: “Zucman no funciona, tampoco la enmienda (de respaldo)”opinan por separado dos diputados del PS.









Sin embargo, algunos imaginan otro camino en caso de fracaso, como una enmienda del gobierno durante la sesión que reconciliaría a varios bandos. “Si genera tanto como el impuesto Zucman, lo analizaremos”.afirmó el jueves el jefe del diputado del PS, Boris Vallaud. Si hay un “La tercera vía, le corresponde al gobierno proponerla”.





• Último día para el presupuesto de la Seguridad Social en comisión





A la sombra del hemiciclo, la Comisión de Asuntos Sociales examinará durante todo el día el presupuesto de la Seguridad Social y las aproximadamente 300 enmiendas restantes. Lo que está en juego es menor ya que los diputados regresarán al hemiciclo la próxima semana desde la copia inicial del gobierno.





El miércoles, los diputados adoptaron en comisión medidas para combatir los excesos en los honorarios médicos, que aumentan considerablemente, o el fenómeno de “anualidades” de determinados sectores, citando la radioterapia.





Este viernes se abordarán varios puntos candentes, como la congelación de las prestaciones sociales o incluso el importe previsto de los gastos del Seguro Médico.





• Una votación sobre la suspensión de la reforma de las pensiones





Pero la votación esperada de la Comisión de Asuntos Sociales será la de suspender la reforma de las pensiones, otra condición de la no censura del PS a la que el Primer Ministro ha aceptado. Si hay una mayoría en la Asamblea para derogar pura y simplemente la reforma, el destino de este artículo en comisión es incierto.









LR y Horizons (el partido de Edouard Philippe) propondrán su supresión y podrían contar con el apoyo de los macronistas. Según una fuente del grupo, RN debería votar a favor, al igual que los socialistas.





Pero los rebeldes no votarán a favor del artículo en comisión, simplemente “Aplazamiento del aumento de la edad legal de salida”argumenta Hadrien Clouet. Los ecologistas también lo están considerando y decidirán el viernes: “Por desgracia, Macron tiene razón, es un cambio y no una suspensión, lo que de alguna manera confirma los 64 años”subraya Danielle Simonnet.