Shein, la cara oculta de la moda rápida





No todo es tan malo. En 2027, Francia acogerá una nueva pareja de pandas gigantes que sustituirán a Huan Huan y Yuan Zi, antiguas estrellas del zoológico de Beauval repatriadas a su país natal por motivos de salud. El anuncio del préstamo de animales lo hizo el 4 de diciembre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, la víspera de la visita de Brigitte Macron al centro diplomático de cría de úrsidos.





Por lo demás, el viaje de Estado del matrimonio Macron a China causó revuelo: Pekín mantiene su apoyo a la Rusia de Putin en su guerra en Ucrania y no frenará su apisonadora comercial que se prepara para aplastar las economías europeas. Deprimente. Tanto es así que el presidente francés, concediendo una entrevista en el avión de regreso, amenazó de “descooperar, como Estados Unidos” y para imponer” derechos de aduana sobre productos chinos ».





¿Una declaración de guerra comercial, en serio? ¿Deberíamos creer el disparo de advertencia presidencial? La lectura de nuestra investigación sobre Shein, realizada en colaboración con el programa “Complément d’investigation”, en France 2, demuestra el carácter tardío y oportunista de la conversión del Elíseo al proteccionismo. Descubrimos que los directivos de la marca de moda rápida han concertado reuniones discretas en Matignon para facilitar sus negocios en Francia.





Lobby con consecuencias desastrosas





Aún más inquietante: representantes bien establecidos en los círculos de poder –el ex Ministro del Interior Christophe Castaner a la cabeza– fueron generosamente pagados para defender los intereses del dragón de la moda instantánea. Lobby con consecuencias desastrosas. Porque Shein, la plataforma que recibe 1 millón de pedidos al día, no es un sitio de comercio electrónico como cualquier otro.





Este bazar digital de gama baja, conectado a las redes sociales, impone un modelo de sobreconsumo basado en la explotación de los trabajadores, la venta de productos no aprobados y las emisiones de CO. 2 enormes cantidades y una explosión de residuos. Sin olvidar, de paso, la erradicación del comercio tradicional en nuestras comunidades. “Si dejamos que esto suceda, viviremos la misma catástrofe en el comercio minorista que en la industria. Nos quedan tres años”advierte Yann Rivoallan, presidente de la Federación Femenina de Prêt-à-porter, vinculado a un procedimiento conjunto contra Shein por competencia desleal.





Finalmente se está organizando la respuesta. Ante el tribunal judicial de París, el Estado solicitó la suspensión del sitio por tres meses por haber comercializado muñecas sexuales de aspecto infantil. Y en el marco del caótico debate presupuestario, los diputados adoptaron un “impuesto Shein” de 2 euros destinado a los pequeños paquetes de origen no europeo. Feliz coincidencia, los ministros de Economía de los Veintisiete acaban de acordar aplicar un sistema similar a partir de 2026.





En tres ocasiones, la Comisión Europea solicitó a Shein información sobre la trazabilidad de sus vendedores y las medidas adoptadas para evitar el flujo de mercancías ilícitas. Pero Bruselas, que puede imponer fuertes sanciones financieras, no ha iniciado procedimientos oficiales como fue el caso de las plataformas chinas de comercio electrónico AliExpress y Temu. Una actitud de espera que despierta la impaciencia de varios Estados miembros, incluida Francia, que ha pedido a la Comisión que “tomar medidas enérgicas”.





Queda la hipótesis de la conciencia del consumidor. Ante la devastación causada, los 24 millones de clientes franceses deberían considerar que los miniprecios mostrados se obtienen en detrimento de todas las reglas y esforzarse en combatir la adicción mantenida por los algoritmos. Pero nada es menos seguro. El truco publicitario de la parisina BHV, que abrió sus estanterías a Shein, acabó en un revelador fiasco. Los clientes vinieron a sentir la ropa. Y, al ver que los precios en la tienda eran un poco más altos que en el sitio, prefirieron hacer pedidos online. ¿No hay pequeños ahorros? También serán muy numerosos: ¡dos millones de visitantes al año en el zoológico de Beauval! – gastar generosamente para echar un vistazo a los plácidos pandas del presidente Xi. Busque el error.