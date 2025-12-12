Por qué abandonar el deber de vigilancia supone un riesgo para el futuro industrial y ecológico de Europa





Como empresas comprometidas, apreciamos plenamente la inmensa responsabilidad que recae sobre nosotros. Junto con los gobiernos, si no logramos construir una economía que respete a los humanos, preserve la naturaleza y el equilibrio del clima, condenaremos a nuestra sociedad a un futuro oscuro: el del caos climático y el colapso de nuestras economías.





En este contexto de emergencia, la actual dinámica de desregulación emprendida en el seno de las instituciones europeas nos suscita profunda preocupación. El resultado de la directiva “Omnibus I” sobre estándares de sostenibilidad corporativa, la primera de una serie de otras trece directivas “Omnibus”, es una fecha límite decisiva: creará un precedente para todas las futuras. A pocos días de la votación final en el Parlamento Europeo, el martes 16 de diciembre, nuestras empresas piden a nuestros líderes políticos europeos que no emprendan la lucha equivocada.





Si bien nuestras empresas apoyan plenamente la necesidad de simplificar los procedimientos para mejorar nuestra eficiencia, no podemos suscribir el desmantelamiento acelerado de las protecciones sociales y ambientales, que está en marcha hoy, bajo la presión de potencias extranjeras. Esta elección política plantea un riesgo real de pérdida de soberanía europea: la Unión no puede pretender competir con las grandes potencias participando en una carrera regulatoria hasta el fondo.





Un gran error estratégico





Junto a los líderes políticos, saludamos, en 2024, la adopción de una legislación europea sobre el deber de vigilancia de las grandes empresas. Fue un avance histórico y trascendental. Esta directiva, a pesar de la engorrosa implementación, finalmente ofreció un marco claro y armonizado a las grandes empresas para contribuir a la transición, dando ejemplo a todas las más pequeñas, que seguirían su estela.





Y este marco era ambicioso, por primera vez a nivel internacional: las grandes empresas tendrían que alinear colectivamente sus actividades con el Acuerdo de París de 2015 y la neutralidad climática de Europa para 2050. Su responsabilidad por los daños humanos y ambientales que pudieran ocurrir en su cadena de valor también se estableció legalmente por primera vez. Así, por primera vez se reconocieron como norma las prácticas responsables de nuestras empresas comprometidas, hasta entonces en competencia con las de empresas que utilizaban prácticas de descuento en el extranjero para reducir sus costes. Íbamos a reforzar nuestra competitividad dentro del mercado europeo.





Hoy en día consideramos que la reducción de las obligaciones europeas de diligencia debida para las grandes empresas a través de la directiva “Omnibus I” es un gran error estratégico. Pone en peligro los compromisos europeos en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo podemos alcanzar “el objetivo de reducir las emisiones en un 90% para 2040” validado durante la COP30 en Belém, Brasil, por nuestros líderes en un discurso comprometido, si todos los actores económicos no están motivados conjuntamente para invertir en su transformación?





Transformar la economía global





Por este motivo, nuestras empresas europeas comprometidas piden hoy al Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la Unión Europea que rechacen el resultado del diálogo tripartito sobre “Omnibus I”, para preservar el núcleo del deber de vigilancia y, más concretamente:





Artículo 8 sobre la obligación de las empresas de analizar los efectos de sus actividades a lo largo de sus cadenas de valor,

artículo 22 sobre planes de transición climática para garantizar la orientación de las inversiones empresariales hacia una economía descarbonizada,

Artículo 29 sobre responsabilidad civil empresarial, garantizando el mantenimiento de prácticas respetuosas de los derechos humanos a lo largo de las cadenas de valor.





¡Más que nunca, preservemos el rumbo europeo! La de un continente pionero, capaz de establecer altos estándares, promover prácticas ejemplares y hacer de sus estándares una palanca de influencia para transformar la economía global. Con esta condición Europa podrá tener éxito en su transición y mantener su poder económico a nivel internacional.





