En Isla de Francia, las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido un 35% en doce años

Publicado el 12 de diciembre de 2025 a las 9:02 am,

actualizado el 12 de diciembre de 2025 a las 11:42 a.m. Lectura: 1 min.







La región parisina registró, entre 2010 y 2022, “una marcada disminución” de sus emisiones de gases de efecto invernadero (-35%) y partículas finas PM2,5 (-43%), cuya inhalación es nociva para la salud, anunció Airparif este viernes 12 de diciembre.





“Estos resultados demuestran la efectividad de las políticas públicas emprendidas” a nivel local, nacional o europeo, saluda en un comunicado de prensa a esta asociación de vigilancia de la calidad del aire que cuenta entre sus miembros con el Estado y las autoridades locales de Ile-de-France.





Sin embargo, la asociación pide que se amplíen “estos esfuerzos” con el fin de “consolidar de forma sostenible los beneficios para la salud de los residentes de Isla de Francia y para la mitigación del cambio climático”diez años después de la adopción del acuerdo climático de París (12 de diciembre de 2015).





Fuertes caídas “en el sector residencial, el transporte por carretera y el sector terciario”





Aunque los combustibles fósiles siguen constituyendo la mayor parte de la energía consumida en Ile-de-France, su uso ha disminuido un 32% en doce años, según Airparif. En detalle, las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron un 35% entre 2010 y 2022 (-39% entre 2005 y 2022). Esta caída puede explicarse, subraya Airparif, por “Caídas particularmente fuertes en el sector residencial (-44%), el transporte por carretera (-22%) y el sector terciario (-38%), a pesar de un cambio parcial hacia el gas y la electricidad”.





Durante el mismo período, continúa la asociación, “Las emisiones de partículas finas PM2,5 han disminuido un 43%” (-46% entre 2005 y 2022). Airparif destaca una caída “muy marcado” en el transporte por carretera (-64%) “gracias al progreso tecnológico y a la reducción del tráfico, así como en el sector residencial (-45%), impulsado por la renovación energética de los edificios y la mejora de los equipos de calefacción”.





La inhalación de partículas finas (PM2,5) aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y afecta la salud perinatal. Sin embargo, el transporte por carretera y el sector residencial siguen “los mayores emisores de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero” en 2022 en la región de París, especifica la organización. Así, el primero produce el 33% de los GEI mientras que el segundo es responsable del 67% de las emisiones de partículas finas PM2,5.





Las plataformas aeroportuarias de Ile-de-France contribuyen al 14% de las emisiones de dióxido de azufre y al 3% de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. Al igual que las emisiones de dióxido de azufre (-84%), las de otros contaminantes disminuyeron significativamente entre 2010 y 2022, según Airparif. Este es particularmente el caso de las emisiones de óxidos de nitrógeno, que disminuyeron un 48%, de compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (-36%) y de amoníaco (-15%).