Shein escapa a la suspensión de los tribunales

Publicado el 19 de diciembre de 2025 a las 14:26,

actualizado el 19 de diciembre de 2025 a las 7:41 p.m. Lectura: 1 min.







El tribunal judicial de París rechazó este viernes 19 de diciembre la solicitud del Estado de bloqueo temporal de la sede de Shein en Francia, al considerar que la medida “desproporcionado” tras la retirada voluntaria de productos ilícitos vendidos por el gigante asiático del comercio electrónico.





El tribunal reconoció la existencia de un “grave daño al orden público” – la venta de muñecas sexuales que parecen niñas, armas y medicinas – pero consideró que estas ventas eran “puntual” y descubrió que la plataforma había retirado los productos. La justicia, sin embargo, hizo “mandato” a Shein para que no restablezca la venta de “productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico, sin la implementación de medidas de verificación de edad”.









El estado exigió “como mínimo” que Shein se vea obligada a mantener la suspensión de su mercado, que alberga productos vendidos por vendedores externos, y en general solicita la suspensión de todas las ventas que no sean ropa. Por tanto, el gobierno francés anunció que apelaría la decisión. “El tribunal judicial (…) no quiso ordenar medidas para impedir la venta de muñecos de pornografía infantil, armas categoría A y medicamentos”subrayó el gobierno. “Por ello, convencido del riesgo sistémico del modelo vinculado a Shein, y a petición del presidente del Gobierno, el Gobierno recurrirá esta decisión en los próximos días”según su nota de prensa.





Reacción “rigurosa y rápida”





“En este procedimiento sólo se han identificado algunos productos del mercado como claramente ilícitos y nocivos, mientras que la plataforma “fr.Shein.com” ofrece varios cientos de miles de artículos a la venta”señaló el tribunal en su decisión.









El tribunal explica que no observó que los artículos prohibidos hubieran sido puestos a la venta “recurrente y masivamente” y por el contrario acogió con agrado la reacción “riguroso y rápido” de Shein después de que se informara la presencia de estos artículos.





Incluso si el Estado es rechazado, el mercado Shein no debería reabrir directamente en su totalidad, sino gradualmente, explicaron sus abogados durante la audiencia. La empresa reconoce, en particular, las dificultades que supone establecer un filtro de edad eficaz para los productos pornográficos. En consecuencia, la categoría sexual reservada a los adultos permanecería cerrada por el momento, como ocurre a nivel mundial desde el escándalo surgido en Francia.