“Ataque antisemita”, “violencia espantosa”… Reacciones en todo el mundo tras el tiroteo contra la comunidad judía en Australia





El mundo entero en shock. Varios líderes internacionales denunciaron, el domingo 14 de diciembre, el “ataque antisemita” perpetrado en la famosa playa Bondi de Sydney, Australia, un tiroteo que dejó al menos dieciséis muertos, entre ellos un francés, y 40 heridos.









Este mortal ataque a tiros, perpetrado por dos individuos, tenía como objetivo la comunidad judía, afirmó el primer ministro del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. A “acto terrorista”según la policía local, lo que provocó una ola de indignación internacional.





• Macron denuncia un “ataque terrorista antisemita”





Poco después del anuncio de este ataque, Emmanuel Macron expresó, en nombre de Francia, “sus pensamientos” a todas las víctimas, los heridos y sus seres queridos. “En Sydney, un ataque terrorista antisemita golpeó a familias reunidas para celebrar Hanukkah”escribió en X, en francés e inglés, prometiendo continuar “luchar sin debilidad contra el odio antisemita que nos daña a todos, dondequiera que golpee”.













A primera hora de la tarde, el Ministro de Asuntos Exteriores anunció que entre las víctimas se encontraba un francés. “Con inmensa tristeza nos enteramos de que nuestro compatriota Dan Elkayam estaría entre las víctimas del despreciable ataque terrorista”escribió Jean-Noël Barrot en X. “Lloramos con su familia y sus seres queridos, con la afligida comunidad judía y el pueblo australiano”añadió.





• Netanyahu culpa al gobierno australiano





El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, culpó al gobierno australiano. “Hace tres meses, escribí al Primer Ministro australiano para decirle que sus políticas estaban echando más leña al fuego del antisemitismo”declaró. Este último se refiere así a una carta enviada a Anthony Albanese en agosto, después de que Canberra anunciara su decisión de reconocer un Estado palestino. “El antisemitismo es un cáncer que se propaga cuando los líderes guardan silencio y no actúan”añadió, durante un discurso televisado en un evento en el sur de Israel.









El presidente israelí Isaac Herzog lo condenó por “ataque cruel contra los judíos”al tiempo que pide a Australia que luche más contra el antisemitismo. “En este mismo momento, nuestros hermanos y hermanas en Sydney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque muy cruel contra los judíos, que habían viajado a Bondi Beach para encender la primera vela de Hanukkah”dijo en un evento en Jerusalén.





• Trump condena el ataque “puramente antisemita”





Donald Trump condenó el ataque del domingo y lo calificó de acto. “puramente antisemita”. “Fue un ataque terrible”dijo el presidente estadounidense durante un evento de celebración navideña en la Casa Blanca. “Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en Australia contra una celebración judíahabía escrito anteriormente el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en X. El antisemitismo no tiene lugar en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano. »









• Acusado de actos antisemitas en 2024, Irán condena el ataque





“Condenamos el violento ataque en Sydney, Australia. El terrorismo y el asesinato de seres humanos, dondequiera que se cometan, son rechazados y condenados”escribió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en la cadena X.









En agosto, Canberra acusó a los Guardias Revolucionarios, el ejército ideológico de la República Islámica, de ser responsables de dos ataques, en 2024, contra la comunidad judía del país. En detalle, Anthony Albanese afirmó que Irán estaba detrás del incendio de un café kosher en el distrito de Bondi, en las afueras de Sydney, en octubre de 2024, y de la sinagoga Adass Israel en Melbourne en diciembre de 2024, sin causar víctimas.





En respuesta, Australia declaró persona non grata al embajador iraní, retiró a su propio embajador y suspendió las actividades de su embajada en Teherán. En noviembre, el gobierno australiano clasificó a la Guardia Revolucionaria como una organización que apoya el terrorismo, lo que provocó una fuerte condena de Teherán.





• Conmoción de varios líderes europeos





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó “sorprendido” por el ataque a Sydney y denunció una “espantoso acto de violencia contra la comunidad judía”. “Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio”escribió en X. “Este atroz acto de violencia contra la comunidad judía debe ser condenado inequívocamente”añadió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en la misma red social.









El canciller alemán Friedrich Merz dijo que ” sin habla “. “Esto es un ataque a nuestros valores compartidos. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo”.insistió en un mensaje en X. “Al condenar firmemente una vez más todas las formas de violencia y antisemitismo, Italia expresa su más sentido pésame por las víctimas y permanece cerca de sus seres queridos, de los heridos y de la comunidad judía y renueva su amistad con el pueblo australiano”escribió también la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresando su “dolor profundo”.





“Desde Australia nos llegan noticias profundamente perturbadoras”declaró también el día X el jefe del Gobierno británico, Keir Starmer. “El Reino Unido envía sus pensamientos y condolencias a todos los afectados por el atroz ataque en Bondi Beach. Se me mantiene informado de la evolución de la situación”añadió.









“Mi esposa y yo estamos horrorizados y entristecidos” por este ataque, escribió el rey Carlos III, jefe de Estado de Australia, en un mensaje publicado el ” pensamientos “ a todas las víctimas de esto “espantoso ataque terrorista antisemita contra judíos”. “Sé que el espíritu de comunidad y amor que brilla tan intensamente en Australia, y la luz en el corazón de Hanukkah, siempre triunfarán sobre la oscuridad”.añadió.





• Condenas de todo el mundo





El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó en la misma red social la “solidaridad” de su pais “ante el brutal ataque terrorista (…) que apuntó a la comunidad judía al comienzo de Hanukkah”. “Estoy profundamente horrorizado por el ataque terrorista antisemita de hoy”También reaccionó a X el primer ministro canadiense, Mark Carney. Recordando que Hanukkah es “una celebración de la luz frente a la oscuridad y un recordatorio de la resiliencia del pueblo judío”enfatizó “la determinación de nunca ceder ante el terrorismo, la violencia, el odio y la intimidación”.





Condena también del Primer Ministro indio, Narendra Modi, que se dirige en nombre de su país a sus “sinceras condolencias” y su solidaridad con “Pueblo australiano en esta hora de luto”. “India aplica una política de tolerancia cero hacia el terrorismo y apoya la lucha contra todas las formas y manifestaciones de terrorismo”añadió en X.