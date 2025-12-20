Al menos 15 muertos, entre ellos un francés, se ha encontrado un artefacto explosivo... Lo que sabemos





Al menos quince personas, entre ellas un francés, murieron el domingo 14 de diciembre en un tiroteo mientras se desarrollaban las celebraciones de la festividad judía de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney, Australia. Uno de los dos atacantes también murió, según las autoridades australianas.









• Un “acto terrorista” contra la comunidad judía





El tiroteo tuvo lugar el domingo, alrededor de las 18:45 horas. (08:45 hora de París), en la playa Bondi de Sídney, la más famosa de Australia, habitualmente invadida durante el fin de semana por multitudes de caminantes, nadadores y surfistas. Ese domingo se celebraron en esta playa las celebraciones de la festividad judía de Hanukkah, que comienza el domingo al atardecer. “Este ataque tuvo como objetivo la comunidad judía de Sydney el primer día de Hanukkah”declaró el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, en una rueda de prensa. Este es un “acto terrorista”añadió el jefe de la policía estatal, Mal Lanyon.

















• Al menos quince muertos, entre ellos un francés, y 40 heridos





Al menos quince personas murieron y 40 resultaron heridas, dijo el lunes la policía estatal en un nuevo informe. Entre las víctimas se encontraba un francés, anunció el domingo el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. “Con inmensa tristeza supimos que nuestro compatriota Dan Elkayam estaría entre las víctimas del ataque”escribió en X, sin dar más detalles. El informe anterior anunciaba once muertos y 29 heridos.













• Un artefacto explosivo improvisado encontrado en un automóvil





La policía australiana dijo que “artefacto explosivo casero” se había encontrado: “Encontramos un artefacto explosivo improvisado en un auto vinculado al atacante fallecido”declaró a la prensa el jefe de la policía regional, Mal Lanyon.





• Un atacante muerto, el otro herido





Los atacantes eran padre e hijo, llamados Sajid y Naveed Akram, según la policía del estado de Nueva Gales del Sur, del que Sídney es la capital. El primero, de 50 años, fue asesinado a tiros por agentes de policía, el segundo, de 24 años, resultó herido y hospitalizado en estado crítico. La policía dijo que los dos hombres usaron “Armas de largo alcance para disparar a multitudes”.









Naveed Akram, ciudadano australiano de nacimiento según el Ministerio del Interior, era sospechoso de estar estrechamente vinculado con un miembro del grupo Estado Islámico. Este último fue detenido en julio de 2019 y condenado por preparar un acto terrorista en Australia. Su padre llegó por primera vez a Australia con una visa de estudiante en 1998, dijo el lunes el Ministro del Interior, Tony Burke. En 2001 obtuvo un visado concedido a las parejas de ciudadanos australianos o residentes permanentes. El hombre de 50 años tenía licencia para seis armas de fuego, y la policía cree que todas se utilizaron en el tiroteo.





• Un hombre filmado desarmando a uno de los tiradores.





Un vídeo publicado en las redes sociales y autentificado por la BBC muestra a un hombre, Ahmed Al-Ahmed, desarmando a uno de los dos atacantes para obligarlo a retirarse. El hombre corre hacia el tirador, que está de espaldas a él, antes de arrojarse sobre él para desarmarlo.









En una conferencia de prensa, el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, rindió homenaje a la “héroe” quien intervino para intentar poner fin al ataque. “Hoy vimos a australianos correr peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía salvó vidas”.declaró.





• Benjamin Netanyahu acusa a las autoridades australianas





El presidente israelí, Isaac Herzog, denunciado “un ataque muy cruel contra los judíos”. “En este momento, nuestros hermanos y hermanas en Sydney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque muy cruel contra judíos que habían ido a Bondi Beach a encender la primera vela de Hanukkah”dijo en un discurso en un evento en Jerusalén.





El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo palabras más duras. Acusó al gobierno australiano de “Echó más leña al fuego del antisemitismo” en referencia a una carta enviada a Anthony Albanese en agosto después de que Canberra anunciara su decisión de reconocer un Estado palestino.





• Escenas “impactantes y perturbadoras”





“Las escenas de Bondi son impactantes y perturbadoras”escribió el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un comunicado publicado en las redes sociales. “Mi pensamiento está con todos los afectados”añadió.





El presidente Emmanuel Macron, por su parte, expresó, en un mensaje publicado en X, su apoyo a las víctimas de este “ataque terrorista antisemita”: “Francia expresa su pensamiento por las víctimas, los heridos y sus seres queridos. Comparte el dolor del pueblo australiano y seguirá luchando incansablemente contra el odio antisemita que nos daña a todos, dondequiera que golpee. » El Primer Ministro británico, Keir Starmer, presentó su “Condolencias a todos los afectados por el terrible atentado”. “Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio”escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.