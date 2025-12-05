Serie de presupuesto: ¿un 49,3 o nada?





La “serie presupuestaria” de 2025, como la de 2024, no deja de cuestionar el derecho parlamentario con una pregunta persistente: ¿tendremos un presupuesto el 31 de diciembre? La respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla, sin necesidad de adivinar: definitivamente sí. En cambio, si se complementara con “¿qué presupuesto tendremos?” » o “¿cómo se aprobará el presupuesto?” ”, entonces la respuesta sería mucho más incierta.









De hecho, nuestra Constitución ofrece herramientas suficientes para garantizar que se adopte un presupuesto antes de fin de año, lo que permitirá preservar el funcionamiento del Estado. En otras palabras, Francia no experimentará cerrar. Ya lo vivimos el año pasado, cuando el gobierno de Michel Barnier fue objeto de una moción de censura el 4 de diciembre, que condujo a la adopción de una “ley especial”, tal como lo permite el artículo 45 de la LOLF (la ley orgánica relativa a las leyes de finanzas, prevista por la Constitución y que especifica en particular el procedimiento aplicable).





Este año, esta hipótesis aún no puede descartarse porque, tal como están las cosas, la adopción de las leyes de finanzas y de financiación de la seguridad social, que se debaten en el Parlamento, está lejos de ser segura. Lo es tanto menos cuanto que el Primer Ministro se ha comprometido a no recurrir al artículo 49, párr. 3 de la Constitución, que permitiría que estas leyes se adoptaran sin que una mayoría votara realmente a favor de ellas. Entonces sería necesario que ninguna mayoría absoluta de diputados (288, porque actualmente hay dos escaños vacantes) votara a favor de la censura del gobierno. Sin embargo, esta condición puede cumplirse más fácilmente que la existencia de una mayoría a favor del texto. De hecho, como ya hemos señalado, los diputados que probablemente sean hostiles al presupuesto y que votarán en contra son 265, mientras que los que potencialmente están a favor y podrían votar a favor son 232, como máximo.





Los socialistas han optado hasta ahora por lo general por la abstención en el marco de sus negociaciones con el Gobierno y les parece difícil, si no imposible, votar a favor (lo que, sin embargo, aseguraría la aprobación de los textos). Si lo hicieron con la primera parte de la ley de financiación de la seguridad social, en primera lectura, fue para permitir un debate parlamentario sobre la suspensión de la reforma de las pensiones, que de hecho consiguieron. A partir de ahora, votar a favor de los dos textos financieros equivaldría a asociarlos a una mayoría que apoya al Gobierno Lecornu, al que siempre han afirmado su oposición, aunque constructiva. Según este enfoque, si no pueden ponerse de acuerdo para votar el presupuesto, pueden resignarse a abstenerse durante una moción de censura, como hicieron el 16 de octubre, tras el nombramiento del gobierno.









Sin embargo, son ellos mismos quienes están en el origen de esta renuncia al 49.3, ya que lo pusieron como condición para su participación en las negociaciones. Por lo tanto, se enfrentan ahora a un dilema: perseverar en renunciar a este mecanismo constitucional y probablemente exponerse a un rechazo del presupuesto y, por tanto, de todas sus demás exigencias, o invitar al Gobierno a recurrir a él, con el pretexto de que los progresos obtenidos sólo pueden adoptarse de esta manera.





De hecho, las otras palancas que permiten adoptar un presupuesto antes del 31 de diciembre ignorarán todos los debates parlamentarios y las enmiendas votadas en la Asamblea Nacional. Por un lado, la “ley especial” no contiene ninguna medida presupuestaria y simplemente autoriza la continuación de la recaudación de impuestos. Se trata de una simple prórroga de la aplicación de la ley para 2025, más allá del 31 de diciembre. Por otra parte, existe incertidumbre sobre el posible contenido de las órdenes previstas en los artículos 47 y 47-1 de la Constitución, en caso de que el Parlamento no se haya pronunciado en el plazo previsto.





No hay precedentes, por lo que no podemos referirnos a prácticas anteriores para iluminarnos. Sin embargo, el propio texto de la Constitución y de la ley orgánica (artículo 40) parece indicar que la ordenanza no puede incorporar las modificaciones adoptadas durante el debate parlamentario. En primer lugar, el artículo 47 de la Constitución menciona “las disposiciones del proyecto”sin especificar que se podrían integrar modificaciones, como hace, por ejemplo, su artículo 45. Luego, la LOLF da indicaciones adicionales: su artículo 40, al. 6 establece que, “Si el Parlamento no se pronuncia dentro de los setenta días siguientes a la presentación del proyecto de ley, las disposiciones de éste podrán entrar en vigor mediante ordenanza”. La fórmula parece referirse claramente al proyecto tal como fue presentado inicialmente, tanto más cuanto que el tercer párrafo de este mismo artículo indica la posibilidad, cuando el Gobierno transmita automáticamente el texto al Senado después de cuarenta días de examen en la Asamblea Nacional, de integrarlo en él. “las enmiendas votadas por la Asamblea Nacional y aceptadas por ella”. Finalmente, un precedente confirma este análisis. Si la orden pudiera retomar el proyecto modificado, el Primer Ministro no habría necesitado enviar una carta correctiva al PLFSS para incluir la suspensión de la reforma de las pensiones: lo hizo para que el proyecto inicial, si se implementara mediante orden, pudiera integrar este compromiso gubernamental.





Al final, “renunciar a rendirse” en el artículo 49, al. 3 parece esencial para que se cumplan las expectativas de las mismas personas que pidieron renunciar a él. Esta última exigencia tenía un objetivo: impedir que el gobierno pase por la fuerza, garantizar que respeta al Parlamento y asegurar que no impondrá un texto, como puede hacerlo con la activación del 49, al. 3. Cualquier observador hoy puede comprobar que así fue y que, hasta ahora, el Gobierno se ha mostrado respetuoso no sólo del Parlamento, sino también de sus compromisos. Artículo 49, párr. 3 sería entonces sólo la validación y la culminación de un largo camino, que habrá dejado espacio para importantes negociaciones y compromisos a los que la vida política francesa está poco acostumbrada. Pero lo que sin duda dará a este artículo sus cartas de nobleza.





EXPRESO ORGÁNICO

Jean-Philippe Derosier Es profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille y titular de la cátedra de estudios parlamentarios. Puede leer periódicamente su carta blanca en el sitio web “New Obs” “Un ojo puesto en la Constitución”.