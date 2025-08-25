Sequía récord para principios de agosto en Europa y alrededor del Mediterráneo

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 25 de agosto de 2025 a las 9:45 p.m. Lectura: 1 min.







La sequía continuó siendo excepcional a principios de agosto en Europa y alrededor del Mediterráneo, con más de la mitad (51.3 %) de los suelos afectados, según el análisis este lunes 25 de agosto por la AFP de los últimos datos del Observatorio Europeo de Sequía (EDO).









Una tasa tan alta nunca se había observado durante el período del 1 al 10 de agosto desde el comienzo de las observaciones en 2012. A mediados de abril, aproximadamente la mitad de esta área ha sido afectada por la sequía, un episodio que excede la fuerte sequía del verano de 2022.





El indicador de sequía del Observatorio del Programa Europeo de Copérnico, compuesto por observación satelital, combina el nivel de precipitación, la humedad del suelo y el estado de la vegetación. Se descompone en tres niveles de sequía: vigilancia, advertencia y alerta.





Solo mejora en el centro de Europa





A principios de agosto, el 7.8 % de Europa y el perímetro mediterráneo estaban en alerta, el nivel más grave, el 38.7 % en advertencia y el 4.9 % en vigilancia. El Cáucaso y el norte de los Balcanes son las regiones más afectadas por la sequía. Por lo tanto, Georgia y Armenia se ven afectados por la sequía en el 97 % de su territorio, así como a Bulgaria y Kosovo, mientras que Serbia, el norte de Macedonia, Albania, Hungría y Montenegro tienen al menos tres cuartos de su área en advertencia o alerta.









Esta parte de Europa había sido afectada en julio y agosto por olas de calor, promoviendo muchos incendios forestales, incluidos algunos mortales (uno muerto en Montenegro, uno en Albania). España, Portugal e Italia, también golpeados por incendios violentos a principios de mes, ya no se ven afectados por la sequía que localmente. En el Reino Unido (69.5 %) y en Francia (63 %), es una parte mucho más amplia del territorio que el EDO considera afectado.





La única mejora debe informarse en el centro de Europa. La humedad de los suelos y el estado de la vegetación regresan a las condiciones normales en Alemania, Suiza, Austria y la República Checa, que se ve más afectada en los meses anteriores.





Según un cálculo de la AFP de las estimaciones por país proporcionadas por el Sistema Europeo de Información Forestal (EFFIS), los incendios, cuya apariencia y propagación son facilitadas por la sequía, ya han devastado más de un millón de hectáreas en la UE en 2025, excediendo en ocho meses el récord durante más de un año.