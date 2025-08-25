¿Qué está pasando de Venezuela?





Recaque de tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela. El despliegue de las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, en particular, tres buques de guerra fuera de la costa venezolana, la retórica de los guerreros agitados y los rumores de intervención de la tierra, mientras que los dos países han mantenido relaciones conflictivas durante años.





Oficialmente, este despliegue militar tiene la intención de ralentizar el tráfico y la llegada de drogas al territorio estadounidense.





En particular, tres destructores se posicionarán en Venezuela, en aguas internacionales. Según los medios estadounidenses, el presidente Donald Trump también planea enviar 4.000 armadas.









La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Donald Trump era “Listo para usar cada elemento del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traduzcan a los responsables en justicia”en respuesta a una pregunta sobre un posible envío de tropas terrestres a Venezuela, durante una conferencia de prensa.





“El gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel de Narco-terrorista”agregó, enfatizando que el presidente venezolano era “Acusado en los Estados Unidos”.





Por su parte, los altos funcionarios venezolanos se aseguran por unanimidad de que el país se defienda contra “El agresor”. Maduro habló de “David contra Goliat” y activado “Un plan especial con más de 4.5 millones de milicianos”.





“Lo que amenazan con tratar de hacer contra Venezuela, un cambio en el régimen, un ataque terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal”lanzó el viernes Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional.





“Es un gigante, pero también hay gigantes que están con nosotros”





Muy publicitado por el poder, el despliegue estadounidense está en todas las conversaciones en Venezuela, sin que esto cause compras de pánico en los mercados para almacenar.





“Teóricamente, si (los estadounidenses) llegan esta mañana en Guaira (Caracas Beach). Tomarán fotos con los venezolanos, trabajará una cerveza”se ríe Wendy Ramirez, 35 años.









Los partidarios de Maduro dicen que tienen confianza: Estados Unidos “Siempre quiero aplastar a los demás. Eso es suficiente. La fuerza armada nacional bolivarian está listo. Es un gigante pero también hay gigantes que están con nosotros. Rusos, chinos”dice Gloria Hernández, 70 años, retirada.





¿Es realmente posible y sabia una intervención? El despliegue estadounidense ocurre unos días después del anuncio del fiscal general Pam Bondi de duplicar a $ 50 millones del premio a la información que conduce a la captura de Maduro.







“Las analogías son inevitables. Recordamos las imágenes de Noriega (ex jefe del estado de Panamania) desafiando a los Estados Unidos, luego él en una naranja de prisioneros estadounidenses (después de la intervención en Panamá en 1989). Irak 2003, Siria ahora …”recuerda a Edward Rodríguez, analista político, habiendo trabajado para la oposición.





Sin embargo, duda de la efectividad de las imágenes de movilización de la milicia. “Durante las elecciones presidenciales de 2024, Maduro ni siquiera tuvo 4.5 millones de votos. ¿Cómo tendría 4.5 millones de milicianos?» »





La oposición, que grita en fraude, reclama la victoria a las elecciones presidenciales. Washington, como una gran parte de la comunidad internacional, no reconoció la reelección de Maduro.





Mariano de Alba, especialista geopolítico, con sede en Londres, estima “Improbable” una intervención estadounidense. “Esta no es la primera vez que Estados Unidos ha desplegado su fuerza militar en el Caribe”dijo.





Una intervención estadounidense “Se complicaría” su intento de “Termine la guerra en Ucrania”porque fortalecería la posición de Putin, aliado de Caracas, en negociaciones, cree.





“Beneficio político de la situación”





Según Mariano de Alba, Maduro dibuja un “Beneficio político de la situación”. El presidente regularmente justifica la crisis económica en su país por la guerra económica que le da “El imperio”y allí muestra que “Su gobierno en realidad está asado”.





El geopolito teme que la situación pueda usarse para dar un nuevo golpe de seguridad, evocando posible “Purges” y arrestos “Oponentes”.





En el lado de Washington, Mariano de Alba subraya que “Si el gobierno de Trump realmente hubiera querido causar un cambio de régimen”habría preferido una acción ” sorpresa “recordando que tiene “Otorgado una nueva autorización (para operar petróleo a pesar del embargo) en Chevron”.





Para los dos expertos, la administración estadounidense busca crear un “Impulso” Para relanzar la oposición, en plena caída un año después de las elecciones presidenciales.





EL “Lo más importante es que el sujeto de Venezuela está nuevamente en el escritorio ovalado de la Casa Blanca”según Edward Rodríguez.