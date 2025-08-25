Votación de la confianza, censura ... lo que debe recordarse de la conferencia de prensa de François Bayrou sobre el presupuesto





La gran explicación de Back to School comenzó este lunes 25 de agosto, con una conferencia de prensa del primer ministro François Bayrou, en el contexto de las llamadas a Bloquear a Francia el 10 de septiembre. “Francia está pasando por un momento preocupante que requiere una aclaración”justificó.









Desde un discurso anterior dedicado al presupuesto el 15 de julio, y el anuncio de 43.8 mil millones de euros en ahorros a través de numerosas medidas impopulares: el año blanco fiscal, la congelación de pensiones y los beneficios sociales, la supresión de dos vacaciones, el primer ministro enfrenta una amenaza de censura blandida por la izquierda y la rally nacional. También debe enfrentar llamadas para bloquear el país el 10 de septiembre, nacido en redes sociales y mensajes, y con el apoyo de la rebelde Francia (LFI) por Jean-Luc Mélenchon y por ecologistas. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de la información para recordar de esta conferencia de prensa.





• La deuda será “el presupuesto más importante” este año “





“Francia en una paradoja peligrosa. Es un país increíblemente talentoso en todo lo que está en la cima de la pirámide del trabajo humano y la tecnología avanzada. Pero, cuando hacemos balance, estamos superados en todo lo que es la base del consumo”estimado François Bayrou. “Cada hora de cada día aumentó la deuda en 12 millones de euros adicionales”justificó al primer ministro, quien aseguró que la dependencia de la deuda se había convertido “Dependencia crónica” Porque este dinero “No se usó como debería haber sido invertir”. “Se usó para los gastos actuales”dijo.





“Nuestro país está en peligro porque estamos al borde de la exageración”todavía se declaró François Bayrou, según quien las anualidades de la deuda ahora son más pesadas que el presupuesto de la educación nacional y la de los ejércitos. “Este año, la deuda será el presupuesto más importante”anunció. “Fue año tras año consumido en protección por parte de los ciudadanos, es suficiente pensar en CovVI-19 (…)pensiones (…)a los consumidores “continuó François Bayrou. “La verdad es que la deuda es cada uno de nosotros”él decidió.





• Un “voto de confianza” en la Asamblea Nacional





François Bayrou pidió convocar al Parlamento en una sesión extraordinaria el lunes 8 de septiembre para poner en juego la legitimidad del gobierno con una declaración de política general, de acuerdo con el artículo 49.1 de la Constitución.









El primer ministro pronunciará un discurso al final del cual, los diputados votarán a favor o en contra. Este voto “Consagrará la dimensión del esfuerzo” Casi 44 mil millones de euros en reducción en el déficit público de Francia, y solo tendrá lugar “La discusión” seguro “Cada una de las medidas de este plan de emergencia”dijo François Bayrou. Si la Asamblea Nacional desaprueba la Declaración de Política General de François Bayrou, la Constitución establece que “El Primer Ministro debe darle al Presidente de la República la renuncia del Gobierno”.









• LFI, los ecologistas y el RN votarán la censura





Unos minutos después de este anuncio, Manuel Bompard, coordinador de Francia rebelde, aseguró que su partido votará “Derribar al gobierno”. “De ahora en adelante, todos están al pie de la pared y deben tomar una posición claramente. Los parlamentarios de Isoumis votarán el 8 de septiembre para derribar al gobierno”dijo el coordinador de LFI, en X. “El 8 de septiembre, este gobierno tendrá que ser retirado”también reaccionó a Léon Deffontaines, portavoz del PCF, en la misma red social.









“François Bayrou mueve el tema del debate para no hablar más sobre su presupuesto, Por su parte con el “nuevo Obs” Cyrielle Chatelain, la líder de los diputados ambientales. Obviamente no votaremos por la confianza de su gobierno porque nunca ha habido algunos “. Para el Secretario Nacional de los Verdes, Marine Tondelier, este voto de confianza es “De hecho, una renuncia”.





Los socialistas, en el que Matignon cuenta para encontrar posibles rutas de compromiso, aún no se han expresado. Según la información del “nuevo OBS”, aún así votarían en contra de la confianza. “Obviamente es inimaginable que los socialistas voten por la confianza en el Primer Ministro. ¿Cómo puede creer por un momento que los opositores de todo lo que ha hecho este gobierno ahora entraría en su mayoría?»reaccionó en las columnas del “mundo” el primer secretario del partido, Olivier Faure.





El RN no votará la confianza, dijo el presidente del partido, Jordan Bardella, quien predice “El fin del gobierno” Bayrou. “Nuestros compatriotas están esperando una alternancia y un regreso a las encuestas: estamos listos allí”aseguró a Jordan Bardella en un mensaje sobre X, donde su aliado Eric Ciotti también juzgó “Relleno para otorgar confianza” al gobierno de Bayrou. El rally nacional votará “Obviamente contra la confianza en el gobierno de François Bayrou”Se agregó Marine Le Pen. “Solo la disolución ahora permitirá a los franceses elegir su destino”agregó en x la cabeza de los diputados de RN, volviendo a espalda “Izquierda, derecha y macronistas” calificado como “Fiestas del sistema”.