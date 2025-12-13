Señora Macron, aquí tiene todo lo que los “sucios” le permitieron obtener





“Si están los cabrones sucios, los vamos a echar”. El vídeo, que muestra a Brigitte Macron entre bastidores del show de Ary Abittan dando su apoyo frente a las activistas feministas, se volvió viral el lunes 8 de diciembre. La vemos calificarse como “coños sucios” las mujeres que vinieron a interrumpir el espectáculo del comediante el día anterior gritando “violador de Abittan” en la sala Folies Bergère de París. Ary Abittan, acusado de violación por una mujer a finales de 2021, se benefició de una desestimación confirmada en apelación por los tribunales en enero y volvió a los escenarios por primera vez desde el asunto.





La Primera Dama parece poco dispuesta a la solidaridad femenina: describe “coños sucios” activistas que, entre otros, trabajan para mejorar el lugar de la mujer en la sociedad. Sin embargo, Brigitte Macron afirmó, tras el juicio por violación de Mazan en noviembre de 2024, presentarse “con todas las mujeres en todas las batallas”. En esta controversia, sin embargo, es bueno recordar que sin estos “coños sucios”, muchos avances sociales para las mujeres nunca habrían visto la luz.





· El derecho a votar y presentarse a las elecciones





Si los hombres pudieron votar por primera vez en 1791 -voto que todavía estuvo restringido hasta el sufragio universal en 1848-, fueron necesarias ciento cincuenta y tres años más para que las mujeres obtuvieran este derecho, el 21 de abril de 1944. El resultado de siglos de lucha feminista condujo desde el siglo XIXmi siglo para que su voz, a su vez, cuente. Ya en 1848 algunos exigían el derecho al voto. Pero la sociedad los confina en el hogar y muchos piensan que no pueden decidir solos. En 1919, hace poco más de un siglo, el senador Alexandre Bérard declaró firmemente durante los debates sobre el derecho de voto de las mujeres en el Senado que “Las manos de las mujeres no están hechas para meter una papeleta en la urna sino para ser besadas”.





Es hacia finales del siglo XIX.mi siglo, pero especialmente en el período de entreguerras, que se formaron grupos feministas. Entre ellas, las sufragistas, que multiplicaron manifestaciones y peticiones para denunciar la inconsistencia de una República que propugnaba la igualdad excluyendo a las mujeres. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial y su papel en la Resistencia y el esfuerzo bélico que sus demandas políticas fueron más consideradas.





El 21 de abril de 1944, una orden del gobierno provisional de Charles de Gaulle les concedió finalmente el derecho de voto. Estarán en las urnas un año después, el 29 de abril de 1945. El general De Gaulle es aclamado por esta victoria, pero todos estos “sucios cabrones” que lucharon por ella durante siglos han sido olvidados.





· El derecho a tener su propia cuenta bancaria





En 1965, otra vez. Veinte años después de obtener el derecho al voto, las mujeres obtuvieron el derecho a tener una cuenta bancaria a su nombre y a trabajar, sin el consentimiento de sus maridos. Un derecho que hoy parece más que la norma pero que en su momento sonó a revolución. Hace sólo sesenta años. Otro golpe de estos “coños sucios”.





Hasta entonces, las mujeres eran consideradas por ley “menores de edad” en relación con sus maridos. Gracias al Código Civil de Napoleón, redactado en 1804. El artículo 213 establece que “el marido debe protección a su mujer, y la mujer debe obediencia a su marido”. La mujer queda bajo tutela conyugal, lo que la priva, al igual que sus hijos, de su capacidad jurídica. En la posguerra, tras obtener el derecho al voto, varios movimientos feministas exigieron la igualdad en el matrimonio así como la libre gestión de los salarios por parte de las mujeres. Demandas que se enmarcan en un contexto de modernización de la sociedad y de aumento de la mujer ocupada.





· El derecho a la anticoncepción





La década de 1960 marcó un punto de inflexión en la lucha feminista. Y particularmente en el contexto de una sociedad patriarcal, donde la autonomía de los cuerpos de las mujeres está fuertemente limitada. Los movimientos feministas liderarán una lucha por el derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo. El Movimiento Francés para la Planificación Familiar, creado en 1956, desempeña un papel central en esta lucha, organizando reuniones de información y consultas clandestinas, a pesar del riesgo de persecución penal. Acciones que ayuden a sensibilizar a la ciudadanía e incidir en las políticas hacia la legislación.





La ley Neuwirth, adoptada el 19 de diciembre de 1967 por la Asamblea Nacional, autoriza el acceso a los anticonceptivos bajo prescripción médica y legaliza la píldora. De este modo, las mujeres pueden protegerse legalmente de un embarazo no deseado, así como controlar su fertilidad. Una gran victoria en la emancipación de la mujer, que forma parte de un movimiento más amplio por la igualdad y la libertad de la mujer.





· El derecho al aborto





“Ninguna mujer recurre voluntariamente al aborto. » Fue con estas palabras que la entonces ministra de Salud, Simone Veil, presentó el proyecto de ley sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) a la Asamblea Nacional el 26 de noviembre de 1974.





Una ley que marca un punto de inflexión en la lucha feminista. El aborto, estrictamente prohibido en Francia, se consideraba hasta entonces un delito, lo que obligaba a las personas que deseaban abortar a hacerlo clandestinamente, a menudo poniendo en riesgo su vida. La lucha por el derecho al aborto cobró impulso en los años 1960, impulsada por movimientos feministas como el Movimiento de Liberación de las Mujeres (MLF), uno de los principales de Francia.





En 1971, “Le Nouvel Observateur” publicó el “Manifiesto de los 343”. Françoise Sagan, Gisèle Halimi, Agnès Varda… 343 de ellas firmaron el texto y tuvieron el coraje de decir: “Tuve un aborto. » Luego pidieron la legalización del aborto en un momento en el que un millón de mujeres corren el riesgo de ir a prisión por querer interrumpir su embarazo. Un año después, el proceso de Bobigny y la lucha de Gisèle Halimi, abogada feminista, contribuyeron a poner de relieve una vez más esta necesidad, poniendo el proceso como un símbolo. Años de lucha que llevaron a este proyecto de ley defendido por Simone Veil no sin acalorados debates en la Asamblea Nacional, finalmente promulgado el 17 de enero de 1975.





· #MeToo y la lucha contra la violencia sexual y de género





Setenta años después del derecho al voto y del inicio de la lucha para permitir a las mujeres disponer libremente de su cuerpo, la lucha de estas feministas continúa. Lanzado en 2017, el movimiento #MeToo permite la libertad de expresión. Gracias a la hermandad de colectivos feministas, miles de mujeres se atreven ahora a denunciar el acoso y la violencia sexual. En este sentido, la ley Schiappa de 2018 penaliza el acoso callejero introduciendo el delito de “indignación sexista” y reconoce oficialmente este comportamiento como violencia sexista.





Estos noventa años de luchas han abierto la puerta a más libertad, protección y visibilidad para las mujeres. Pero esto no hubiera sido posible sin los colectivos feministas que agrupaban a miles de mujeres. llamándolos “coños sucios”la Primera Dama no está avanzando en la causa de las mujeres, mientras todavía queda mucho por hacer.